Na MFF v Cannes štyria držitelia Zlatej palmy

19. apr 2005 o 16:40 TASR

Paríž 19. apríla (TASR) - Autorské filmy skúsených režisérov akými sú Wim Wenders alebo David Cronenberg sú prihlásené do hlavnej súťaže na 58. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Cannes, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-22. mája.

Medzi 20 súťažnými snímkami z 13 krajín je šesť z USA a Kanady a tri z Francúzska, oznámil dnes umelecký riaditeľ festivalu Thierry Frémaud. Áziu reprezentujú diela z Číny, Taiwanu a Japonska. Britská a španielska kinematografia nie sú tento rok v Cannes zastúpené.

O Zlatú palmu súťažia hneď jej štyria držitelia z minulých ročníkov. Okrem Wendersa to sú Jim Jarmusch, Gus Van Sant a Lars von Trier. Wenders, ktorý je zastúpený filmom Don't Come Knockin', získal Zlatú palmu v roku 1984 za snímku Paríž, Texas. Scenár k tomuto filmu napísal Američan Sam Shepard, ktorý sa podpísal aj pod najnovšie dielo nemeckého tvorcu o starnúcom hercovi hľadajúcom samého seba.

Lars von Trier poslal do súťaže svoj film Manderlay, Jima Jarmuscha reprezentuje snímka Broken Flowers, Davida Cronenberga film A History of Violence a Gusa van Santa film Last Days o posledných dňoch rockera Kurta Cobaina.

Izraelská tvorba je zastúpená Amosom Gitadom (Free Zone), iracký Kurd Hinar Sálim zabojuje o cenu filmom Kilométre Zéro a americký herec Tommy Lee Jones skúsi šťastie so svojou prvotinou The Three Burials of Melquiades Estrada. Rakúšan Michael Haneke súťaží vo francúzskych farbách s filmom Caché. Porota pod vedením dvojnásobného držiteľa Zlatej palmy Emira Kusturicu uvidí ešte dve francúzske snímky - Lemming od Dominika Molla a Peindre ou faire l'amour od Arnauda a Jeana-Marie Larrieuovcov.

Mimo súťaže predstaví svoj film Match Point režisér Woody Allen. V predpremiére premietnu poslednú časť ságy Hviezdne vojny s názvom Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.