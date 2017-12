Aký bude nový album Nicka Cava?

V piatok večer sa objavili správy o pokračovaní nahrávky Push the Sky Away.

29. máj 2016 o 13:44 Marek Hudec

K Slovákom bol Nick Cave najbližšie, keď stál na ich pleciach a oni sa strácali v temných príbehoch, ktoré prednášal charizmatickým hlasom. Jeho vystúpenie spred troch rokoch patrí k vrcholom Pohody.

Do Trenčína priniesol piesne z poslednej nahrávky Push the Sky Away. Potom sme ho ešte mohli vidieť vo vynikajúcom dokumente 10 tisíc dní na Zemi, kde opisoval svoje každodenné rutiny a svoju filozofiu. Odvtedy už ubehol istý čas a až teraz v piatok sa objavili správy, že sa so svojou kapelou Bad Seeds vracia na scény.

video //www.youtube.com/embed/QyRFAw5La38

Zmienku o tom našiel hudobný publicista Jon Davies. Na stránke losangeleskej siete kín Laemmle si všimol informáciu, že ôsmeho septembra chystá kapela premiéru filmu, ktorý má sprevádzať vydanie nového albumu.

Nachádza sa tu aj opis atmosféry snímku: „Nový album bude intímny a surový, čo zvýrazní aj čiernobiely obraz. Zážitok to bude pohlcujúci a elegantný.“ Filmová projekcia bude vôbec prvou príležitosťou si nové piesne vypočuť, keďže kapela sa údajne nechystá vopred zverejniť žiadne single. K informáciám sa má vyjadriť ešte manažment kapely.