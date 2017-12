Hru o tróny vystrieda žena cestujúca v čase

Seriál Outlander sa v Spojených štátoch snaží prekonať popularitu fantasy ságy.

29. máj 2016 o 14:02 Marek Hudec

Žena v dlhom kabáte blúdi v hustej hmle medzi kríkmi. Nasleduje zúfalý plač dieťaťa, ktorý ju zavedie k dutine zosušeného stromu. V ňom nachádza telo novorodenca, ktoré už nevie zachrániť. Žena nevie pochopiť, prečo by niekto takto kruto nechal svoje dieťa umrieť. Dlho ho drží v náručí, kým ju vyruší prichádzajúci muž. Ten jej mŕtve telíčko vezme a vkladá ho späť do dutiny.

Vysvetľuje jej, že na škótskych planinách vládne mýtus, že ak narodené dieťa nedospieva dostatočne, určite nie je ľudské. Keď teda umiera, rodičia ho vracajú niekam do lesa, kde ho môžu nájsť škriatkovia, aby rodičom nakoniec vrátili ich skutočné živé a zdravé dieťa.

Vysvetľuje, že ľudia majú mnoho spôsobov, ako sa vyrovnať so zármutkom a ona sa musí naučiť to rešpektovať. Povera je to síce hlúpa, no je to povera miesta, ktoré sa jej stalo domovom.

Táto scéna krásne ilustruje základný motív konfliktu v novom seriáli Outlander, a to stretnutie moderného pokrokového myslenia so zaostalým a jednoduchým. V Spojených štátoch je veľkým hitom a teraz ho môžete vidieť aj na slovenskom Netflixe.

video //www.youtube.com/embed/PFFKjptRr7Y

Najlepší na nárazové sledovanie

Najpopulárnejší súčasný televízny fenomén Hra o tróny sa o dva roky skončí a aký nový zaujme jeho miesto, je zatiaľ nejasné. Túto otázku rieši síce v prvom rade jeho domovská stanica HBO, no rieši to, pochopiteľne, aj jej konkurencia – napríklad káblovka Starz, ktorá do pretekov stavia práve seriál Outlander. Darí sa mu v sledovanosti čoraz lepšie, za rok mu počet divákov stúpol na dvojnásobok a na minuloročnom udeľovaní cien Critics Choice Awards ho vyhlásili za najvhodnejší na tzv. binge watching, teda nárazové sledovanie.