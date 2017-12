Patria drevenice na vrchol panelákov?

V pondelok sa v bratislavskom A4 nultom priestore bude o siedmej diskutovať o Pamätníku ľudovej architektúry.

29. máj 2016 o 15:58 Zuzana Vilikovská

Formát What the hell***is? sa po košickej Tabačke Kulturfabrik presunul aj do Bratislavy, kde každý mesiac otvára zaujímavé a pálčivé témy a problémy v súčasnom vizuálnom umení, hudbe, kultúre, ale s presahom aj do života spoločnosti.

V pondelňajšej diskusii What the hell The folk architecture monument is? sa na pretras dostane projekt výtvarníka Tomáša Džadoňa Pamätník ľudovej architektúry, známy skôr ako drevenice. Koncept vznikol ešte v roku 2006 a v roku 2013, keď sa Košice stali „Európskym hlavným mestom kultúry“, sa ho podarilo uskutočniť na košickom sídlisku Dargovských hrdinov na Lidickom námestí 1. Za dva roky existencie sa tieto drevenice na panelákoch stali nielen ďalšou košickou atrakciou, ale aj symbolom progresívnej vizuálnej kultúry, vytrvalosti autora a prepojenosti jednotlivých archetypov.

Pôvodná zmluva znela na dva roky a pamätník bol potom ešte predĺžený do konca mája 2016, takže diskusia je načasovaná zároveň so zánikom tohto projektu, ktorý spustilo hlasovanie miestnych obyvateľov – tí sa prevažne vyjadrili proti predĺženej existencii tradičných slovenských domcov na ich obydlí.

(zdroj: Archív SME - Vladimír Šimíček)

Autor o svojom projekte prezradil, že pôvodne bol plánovaný do jeho rodiska, Popradu, ale napokon skončil v Košiciach. Lukáš Berberich z tamojšej Tabačky prišiel s nápadom akéhosi „pamätníka“ pre mesto a keď sa toto malo stať európskym hlavným mestom kultúry, Džadoňova vízia ožila a po takmer dvojročných rokovaniach a administratívnych procedúrach sa aj zrealizovala – pričom bola rovnako náročná aj technicky.

Má stelesňovať vykorenenosť jeho generácie, ako aj skutočnosť, že pre nich sa paneláky stali niečím ako „ľudovou architektúrou“, t. j. tým, čím boli pre našich predkov drevenice. Výtvarník opísal, že tu bremeno našej minulosti symbolicky „stojí na pleciach“ panelákovej každodennosti. Na prvé výročie existencie, v októbri 2014, bol pamätník navyše osvetlený v rámci košickej Bielej noci.

Popri Džadoňovi budú o Pamätníku ľudovej architektúry diskutovať aj Zuzana Duchová, Gabika Kisová, Martin Uhrík, Iveta Kodoňová a ďalší. Moderovať bude Michal Havran. Okrem samotného projektu sa diskusia zameria aj na všeobecnejšiu otázku paralýzy verejného priestoru na Slovensku, ne/ochrany súčasného kultúrneho dedičstva a kontroverzie osobné vlastníctvo verzus verejný záujem.