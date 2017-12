Slávni spisovatelia píšu knihy, ktoré si nikto z nás neprečíta

Umelecký projekt Future Library zbiera diela, ktoré vydá až o sto rokov. Vysadil pre to tisíc stromov.

31. máj 2016 o 11:54 Marek Hudec

V husto zarastených nórskych lesoch Nordmarka pribudlo nedávno tisíc nových stromov. Oproti iným však dlhý život mať nebudú. Ich vyrúbanie je naplánované na rok 2114. Presne sto rokov. Z ich dreva má byť totiž vytlačených sto nových kníh. Ide o projekt Future Library škótskej umelkyne Katie Patersonovej.

Každý rok osloví jedného slávneho literáta, aby jej odovzdal dosiaľ nezverejnený rukopis. Uloží ho do časovej schránky, ktorá sa otvorí až po ubehnutí storočia.

Škótska umelkyňa Katie Patersonová (na fotke vľavo) si tento rok pozvala do nórskeho lesa Davida Mitchella. (zdroj: Kristin von Hirsch)

Kým prežije civilizácia

„Je v tom niečo čarovné. Pripomína to príbeh Šípkovej Ruženky.Texty zaspia a potom sa znovu prebudia k životu,“ hovorila pred rokom pri spustení projektu Margaret Atwoodová, keď šla mladé stromy do Nordmarku navštíviť. Patersonová, kým zostane nažive, k nim každý rok privedie nového hosťa.

V týchto dňoch si teda do Nórska pozvala autora románu Atlas mrakov Davida Mitchella. Pri odovzdávaní svojho diela však neskrýval pesimizmus: „Je to len malý odlesk nádeje v období veľmi znepokojujúcich správ, ktorý naznačuje, že by sme sa predsa len mohli dožiť ďalšej stovky rokov,“ cituje ho britský denník Guardian.

(zdroj: Kristin von Hirsch)

Zo mňa vyviera to, čo nazývate časom

Stromy preňho symbolizujú, že rovnako, ako prežije papier, knihy, čitatelia, a teda aj civilizácia. Svoju novú knihu dopísal len minulý utorok ráno, krátko pred tým, než poňho prišlo auto, aby ho odviezlo na letisko.

Projekt, ktorý financuje Oslo, nemá požiadavky na žáner literárnych diel: môžu to byť básne, poviedky alebo romány. Má jedinú podmienku: aby o knihách spisovatelia vopred nikomu nehovorili.

Mitchell počas odovzdania cez víkend odhalil len názov svojho rukopisu: From Me Flows What You Call Time – Zo mňa vyviera to, čo nazývate časom. Môže to byť zaujímavý príbeh, škoda, že si ho nikto z nás neprečíta.