Harry Potter dospel, pozrite si fotky z pokračovania jeho príbehu

Divadelná hra Harry Potter and the Cursed Child sa začína 19 rokov po bitke o Rokfort.

31. máj 2016 o 13:59 sme.sk

Dej prvej divadelnej hry Joanne K. Rowlingovej o Harrym Potterovi bude nadväzovať na sériu jej kníh. Inscenácia pod názvom Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter a prekliate dieťa) sa začína 19 rokov po epickej bitke čarodejníckeho učňa so zlým lordom Voldemortom, uviedla správa TASR.

Producenti v minulosti odhalili, že divadelná sága rozpráva o dospelom Harrym a jeho synovi Albusovi Severusovi. Harry je prepracovaný zamestnanec ministerstva mágie, zatiaľ čo jeho najmladší syn zápasí "s váhou rodinného dedičstva, o ktoré nikdy nestál." V utorok zverejnili producenti na stránke Pottermore prvé fotografie predstaviteľov hlavných úloh v čarodejníckych habitoch.

J.K. Rowlingová neskrývala nadšenie z hereckých predstaviteľov.

Herec Jamie Parker ako dospelý Harry Potter. (zdroj: Pottermore)

Sam Clemmett ako syn Harryho Pottera Albus Severus. (zdroj: Pottermore)