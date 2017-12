Byť sex symbolom je bremeno

Budúci týždeň sa budú dražiť fotografie Marilyn Monroe. Dnes by oslavovala 90 rokov

31. máj 2016 o 19:22 Erika Litváková

"MARILYN MONROE: THE LAST SITTING"(Zdroj: Bert Stern/ Freeman´s Auction)

Dôverná intimita zaliata protisvetlom. Žiadne prítmie, zatiahnuté závesy a detaily len v náznakoch, pri ktorých si treba väčšinu odhaleného tela domyslieť a vyskladať. Žiadne silené pózy bez života ani účelové umelecké estetizovanie.

Slávne akty Marilyn z poslednej profesionálnej fotosérie známe ako The Last sitting uchvacujú svojou bezprostrednosťou. Priamy pohľad do kamery, chvíľkami hravá roztopašnosť, uvoľnená koketéria a najmä odzbrojujúco odovzdaná nahota. Marilyn flirtuje, pohráva sa pred objektívom fotografa s náhrdelníkom z korálikov, zahaľuje priesvitnými šatkami, leží na posteli, v rukách pohárik šampanského. Vlasy jej padajú do tváre a ona sa usmieva, chvíľkami priviera viečka, komunikuje.

V kontexte jej života a smrti ide o veľavravný vizuálny dialóg. Vnímavému pozorovateľovi neunikne miestami nešikovne skrývaná únava, smútok v očiach a šampanské, ktorého sa zrejme vypilo viac, ako by pre uvoľnenú atmosféru pri fotení bolo žiaduce.

Tieto fotografie čoskoro vydražia vo Viedni. Ukazujú posledné dni herečky, ktorá by dnes oslávila deväťdesiate narodeniny.

„Ako sex symbol musíte niesť ťažké bremeno. Zvlášť, ak ste zranená, unavená a sklamaná,“ poznačila si raz do denníka. (zdroj: Bert Stern/Staley-Wise Gallery)

Posadnutý Marilyn

„Ak niečo chcem, tak som tým posadnutý a musím to mať, takže to fotografujem, až mi to patrí,“ priznal hviezdny reklamný a módny fotograf Bert Stern v dokumentárnom filme The Man Who Shot Marilyn.

Roky po Marilyn túžil, závidel fotografom, ktorým už pózovala. Richardovi Avedonovi, Arnoldovi Newmanovi, Alfredovi Eisenstadtovi a mnohým ďalším velikánom z brandže. „Videl som Monroeovú len zopár minút a už som začal uvažovať nad tým, ako by som ju mohol vyzliecť,“ spomínal Stern bez okolkov na prvé stretnutie s Marilyn, ktoré sa odohralo ešte pár rokov pred tým. V knihe Ikony: Slávne fotografie ho cituje autor Hans Michael Koetzle. Od vtedy sa o fotenie božskej MM žiadostivo uchádzal.

Keď mal napokon z poverenia časopisu Vogue pripraviť v roku 1962 fotomateriál s Marilyn do augustového vydania, nič neponechal náhode. Na trojdňové fotenie sa vopred pripravil. V hotelovej izbe dal predchladiť tri debničky šampanského, priniesol gramofón a platne Everly Brothers s ich veľkým hitom All I Have To Do Is Dream. Šťastie mu prialo, Marilyn prišla bez svojej agentky a v prvý deň nedorazil ani tím garderobiérov a stylistov z Vogue.