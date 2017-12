Aké boli deti pred 100 rokmi a aké sú dnes

Pozrite si svet detí v zornom poli fotografov od polovice devätnásteho storočia až po dnes.

1. jún 2016 o 9:15 Erika Litváková

Na zemi sú deti, zem vesmírom letí, nekrúžia ním len samé atómy - spieva sa v úvodnej pesničke obľúbeného detského seriálu z roku 1978 Majka z Gurunu.

Aj dnes príde na svet viac ako tristopäťdesiattisíc detí. Dvestopäťdesiatpäť za jednu minútu, štyri za sekundu. Počas priemerného ľudského nádychu a výdychu celá jedna nová školská trieda detí. Zďaleka nie všetky sa raz do školy naozaj dostanú. Nie všetky budú mať domov a školu v blízkosti. Nie každé v dobrom zdraví dosiahne vek, keď sa deti zvyčajne učia čítať, písať a počítať.

Podľa údajov, ktoré uvádza UNICEF, dnes na svete namiesto školy chodí do práce ešte stále takmer dvesto miliónov detí vo veku päť až štrnásť rokov. Myšlienka Medzinárodného dňa detí je úzko spätá s rozvojom a šírením povedomia o právach detí a vznikla vo švajčiarskej Ženeve v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children). 1. jún je odvtedy obľúbeným dňom pre sviatok detí, hoci zo sto štyridsiatich piatich krajín, ktoré si práva detí pripomínajú sviatkom, len dvadsaťjeden ho slávi práve v tento deň.

Keď začal americký fotograf Lewis Wickes Hine (1874−1940) začiatkom 20. storočia z poverenia National Child Labor Committe (NCLC) detskú prácu dokumentovať, autentická sila jeho fotografií detí pri práci vo fabrikách začala meniť povedomie o tom, že deti do tovární skutočne nepatria. Jeho snahou bolo ukázať krutosť, ktorá sa páchala na deťoch nútených pracovať aj dvanásť hodín denne. Aj jeho fotografie prispeli k tomu, že sa vo vyspelých krajinách podarilo tieto praktiky zastaviť.

Deti pred objektívom sú vďačným motívom a venovali sa mu mnohí slávni fotografi. Pozrite si zopár snímok od počiatkov fotografie až do dnes.