Preslávil sa ilustrovanými sprievodcami pre deti

Čarovné obrázky Miroslava Šaška otvárajú literárny festival BRaK.

2. jún 2016 o 0:44 Eva Andrejčáková

Všetky cesty vedú do Ríma, to sa vie už od starovekých čias. Vedel to aj svetoznámy ilustrátor Miroslav Šašek, preto sa na svojich cestách po svete vybral aj do mesta lásky, aby vytvoril ilustrovaného sprievodcu pre deti, jednu zo svojich mnohých krásnych kníh, ktoré za svojho života vydal.

Jeho prvá ilustrovaná kniha o meste zachytila Paríž, kde študoval výtvarné umenie po druhej svetovej vojne. Keď však v Československu prevzali moc komunisti, rozhodol sa už nevrátiť späť domov, živil sa ako reklamný grafik a architekt, na istý čas sa potom presťahoval aj do Mníchova a pracoval v českej redakcii Rádia Slobodná Európa. Paríž ho však lákal, a tak sa po pár rokoch vrátil.

Jeho kniha This is Paris vyšla v roku 1959, nasledovali podobné o Londýne, Ríme, New Yorku, Edinburghu, Mníchove, Benátkach, San Franciscu, Washingtone a mnohých ďalších svetových metropolách. Séria, ktorá hravou formou zoznamuje deti aj dospelých s reáliami slávnych miest, priniesla autorovi mnoho svetových ocenení. Jeho práce pod kurátorským vedením ilustrátora Juraja Horvátha dnes sprístupnia v bratislavskej Univerzitnej knižnici na výstave pod názvom To je Rím.

Tvorba svetoznámeho ilustrátora, rodáka z pražského Žižkova, zároveň odštartuje tretí ročník bratislavského knižného festivalu Brak. Bude prebiehať až do nedele, tentoraz najmä v priestoroch bratislavského Zichyho paláca. Festival uvedie viacero noviniek a zaujímavých domácich aj zahraničných hostí z umeleckého sveta, ktoré vám priblížime v nasledujúcich vydaniach.

Miroslav Šašek: To je Rím - Festival Brak / Výstavná sieň Univerzitnej knižnice v Bratislave 18.00