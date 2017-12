Slovenská klasika po anglicky: Čaj u pána senátora

V súbore Bridgin´ Drama adaptovali do angličtiny hru slovenského dramatika Ivana Stodolu

2. jún 2016 o 0:56 Eva Andrejčáková

Že nastavovania zrkadiel slovenským politikom nikdy nie je dosť, potvrdí každý príčetný človek. Usúdili tak aj zahraniční herci a rozhodli sa urobiť to pomocou slovenskej divadelnej klasiky. V súbore Bridgin´ Drama adaptovali do angličtiny hru slovenského dramatika Ivana Stodolu Čaj u pána senátora, ktorú uvedú v dnešnej premiére v angličtine pod názvom Just another cup of tea v réžii Vojtecha Kolejáka. Chcú sa v nej lepšie prizrieť slovenskému malomeštiactvu a humornou cestou ukázať, ako môže túžba po moci a po peniazoch roztočiť kolotoč machinácií a podrazov, ktoré si odskáče obyčajný človek.

Medzi protagonistami nájdeme Britov, Američanov, Grékyňu aj dve Slovenky, ich stretnutie na pľaci sľubuje nadhľad a nové interpretačné súvislosti.

Aktuálny titul je už treťou inscenáciou divadla Bridgin' Drama pôsobiacom v Bratislave, ktoré sa anglicky hovoriacim divákom v minulosti predstavilo inscenáciami Tajovsky Rulezz! a Kukucheers. Výberom hry pokračuje v línii uvádzania slovenskej klasiky v modernom poňatí.

Divadelná premiéra / V-klub Bratislava 19.00