Jodie Foster opäť ako filmová režisérka? Pozrite si jej novú drámu

3. jún 2016 o 8:00 Miloš Ščepka

Hra peňazí

(Money Monster, USA 2016, 95 minút)Americká herečka Jodie Foster sa po piatich rokoch vrátila k filmovej réžii. Jej štvrtý celovečerný film je thriller s Georgom Clooneyom a Juliou Robertsovou v hlavných úlohách. Clooney, ktorý je i producentom filmu, hrá investičného poradcu z populárneho televízneho programu Money Monster. V priamom prenose musí odhaliť machinácie, ktoré pripravili diváka Kylea o celý majetok.

Ninja korytnačky 2

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, USA 2016, 112 minút)Tridsaťdva rokov po tom, čo prišli na svet v podobe komiksu, sa pubertálne zmutované bojovné korytnačky vracajú na plátna kín ako pokračovanie predvlani znovu oživenej série. Opäť bojujú proti odvekému nepriateľovi Trhačovi, ale tentoraz koketujú i s predstavou stať sa ľuďmi. Producent Michael Bay dal dôveru začínajúcemu režisérovi Daveovi Greenovi. Film, v origináli nazvaný rovnako ako videohra z roku 2013, prichádza do svetových kín aj vo formátoch 3D, RealD 3D aj 4DX.

Ostrí chlapci

(The Nice Guys, USA 2016, 116 minút)Russell Crowe a Ryan Gosling tvoria komickú dvojku v kriminálnej komédii scenáristu a režiséra Shanea Blacka (Smrtonosná zbraň, Posledný akčný hrdina, Dlhý bozk na dobrú noc, Iron Man 3). Pôvodne mal vzniknúť televízny seriál, ale producenti sa napokon rozhodli pre kiná. Neschopný detektív a pouličný podvodník v Los Angeles roku 1977 hľadajú nezvestné dievča. Rola sa ušla aj Kim Basingerovej a synovi Vala Kilmera Jackovi.

Zkáza krásou

(Česká republika 2016, 90 minút)Po dráme Filipa Renča prichádza celovečerný dokument Heleny Třeštíkovej a Jakuba Hejnu o českej herečke Líde Baarovej (1914 – 2000), ktorá žiarila pred vojnou, za Protektorátu sa skompromitovala náklonnosťou k špičkám hitlerovského Nemecka, po vojne emigrovala a napokon zomrela v zabudnutí. Dokumentaristka Třeštíková použila zábery zo svojho televízneho programu Sladké hořkosti Lídy Baarové aj z mnohých iných zdrojov, takže strihač Jakub Hejna sa stal plnoprávnym spoluautorom filmu.