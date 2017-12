Websterovci budú spievať texty Brančiho Kováča

V dielni filmárky Kataríny Kerekesovej vzniká nový animovaný seriál. Pavúčia rodina chce ukázať, ako si nájsť svoje miesto v živote. Pozrite si obrázky

4. jún 2016 o 18:16 Eva Andrejčáková

Každá rodina má hranice oveľa ďalej, než siahajú jej pokrvné väzby. Život je vlastne sieť vzťahov, samozrejme, v tom najlepšom zmysle slova, lebo o politike tu asi reč nebude. O pavúčích mužoch a iných supermanoch vieme už toho dosť, ale takmer nič o Websterovcoch.

To je pavúčia rodinka, o ktorej ešte asi budeme veľa počuť. Jej príbeh sa rodí v animovaných štúdiách výtvarníčky a filmárky Kataríny Kerekesovej. Všetci už poznáme jej Mimi a Lízu z knižiek a večerníčkových rozprávok, známa je už dokonca aj za hranicami. Websterovci sú novým veľkým projektom.

„Pribeh pavúčej rodiny sa točí najviac okolo najmladšej dcérky Lili. Spolu s ňou skúšame a objavujeme pavúčí svet, ale najmä to, ako v ňom nájsť svoje vlastné miesto,“ predstavuje pre SME Katarína Kerekesová rozprávkovú hrdinku.

Jej rovnocennými spoluhráči na scéne však budú aj ostatní členovia rodiny, priatelia či susedia. Stretneme sa najmä s jej adolescentným bratom Hugom, mamičkou v domácnosti, ockom, ktorý pracuje v logistickom centre na distribúciu muších konzerv a s pavúčími seniormi – babkou a dedkom.

„Tou najdôležitejšou témou je určite rodina. Vzájomné prepojenia s tými, s ktorými zdieľame život, ale možno aj s tými, ktorí tu boli pred nami,“ hovorí Kerekesová. Ako budú tvorcovia pracovať s rodovými stereotypmí? Poslúžia im práve na to, aby ich porúšali a postavám to miestami v hlavách poriadne zamiešali, nechali ich chybiť a mýliť sa. "Za dôležitú považujeme aj prítomnosť seniorov v príbehoch. Radi by sme rodinu videli ako celok s presahmi do minulosti aj budúcnosti," hovorí režisérka.

Tvorcovia pracujú po prvýkrát na seriáli v 3D technológii, navyše ju kombinujú s reálnym nakrúcaním. takže sa učia mnohému za pochodu. Aj samotný formát seriálu je opäť o niečo modernejší ako Mimi a Líza.

Ide o 11 - 12 minútové epizódy s oveľa rozvinutejším príbehom.

Na hudbe režisérka opäť spolupracuje s renomovanými slovenskými tvorcami. Autorom scénickej časti hudby je hudobný skladateľ Marek Piaček, ktorý skomponoval aj hudbu k Mimi a Líze.

Seriál však bude mať vlastný introsong a ten zložili Maťo Šrámek a Andrej Hruška. Autorom textu piesne je Branči Kováč a pieseň naspievala mladá speváčka Erika Reindlová.