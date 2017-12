Kňaz búra tabu. Najprv musí nájsť Boha sám

Komiks Preacher dlho nedokázali sfilmovať. Seriál však stojí za to

5. jún 2016 o 18:31 Marek Hudec

Označiť Preachera za budúci seriálový hit by bolo predčasné, aj keď predpoklady na to má. Produkcia plná umeleckých záberov pôsobí z technickej stránky draho a profesionálne, rovnako ako premyslený a prefíkaný scenár.(Zdroj: FOTO - AMC)

Seriálová novinka Preacher má predpoklady na to, aby sa stala hitom. Recept na úspech si požičala z kultu zvaného Perníkový tatko. Jeho hrdinovia tiež balansujú na hranici dobra a zla.

Starší muž hľadá oporu u kňaza. Pýta sa ho, ako sa má postaviť vlastnej mame, ako si získať jej pochopenie. Kňaz sa ponáhľa na omšu a tak muža odbije jednoduchým povelom: „Buď odvážny, povedz jej pravdu, otvor jej svoje srdce."

Muž si okamžite sadá do auta, vezie sa naprieč krajinou a popri tom si túto mantru neustále opakuje. Prichádza do starobinca, sadá si vedľa svojej mamy a hovorí jej pravdu: že mu roky prekážala jej kritika, že od nej žiada viac porozumenia. „Viem, že ti občas spôsobujem sklamanie,“ priznáva úprimne a jeho mama vyzerá dojato.

Produkčné peklo

Keby opísaná scéna pochádzala z nejakého iného seriálu, zrejme by sa skončila objatím. Odohrá sa však v úvodnej epizóde televíznej novinky Preacher, ktorá čiernym humorom a násilnými výjavmi nešetrí.

Preacher rozpráva príbeh kňaza, ktorý získa nadprirodzené schopnosti: Nech nariadi čokoľvek, jeho ovečky to musia do poslednej bodky splniť aj proti svojej vôli. V závere scény preto muž vyťahuje nôž a vykonáva posledný kňazov príkaz sprevádzaný krvavou dohrou: „Otváram ti svoje srdce!“

Nábožensky kontroverzný! Takú nálepku nosila dve desaťročia komiksová predloha Preachera, ktorú v roku 1995 publikoval tvorcovia Garth Ennis a Steve Dillon. Niet sa čomu čudovať, veď rozpráva príbeh zhýralého kňaza, ktorý cestuje po Spojených štátoch a snaží sa nájsť Boha.

Okrem toho, že získal nadprirodzené schopnosti od tajomnej bytosti zvanej Genesis, dokáže sa aj dobre biť. Znie to však ako zaujímavý námet na film, preto po ňom dve desaťročia siahali rôzni režiséri.

Napriek tomu sa projekt dlho nachádzal v takzvanom „produkčnom pekle,“ čo znamená, že jeho nakrúteniu stále niekto bránil. Chvíľu ho chcela spracovať stanica HBO, chvíľu režisér poslednej bondovky Sam Mendes. Z popola však Preachera zachránil až komik Seth Rogen.

Krvavý tatko

Predlohu priniesol na stôl káblovke AMC, ktorá mala v rukách už jednu násilnú komiksovú adaptáciu. „Živí mŕtvi (The Walking Dead) nám dovolili nakrútiť v televízii mnohé scény, ktoré by sme si inak nedovolili,“ hovorí Rogen pre The Hollywood Reporter. Dovoliť si tak mohli viac násilia a nevyberaného humoru.

Zo štyroch epizód, ktoré stanica vopred zverejnila novinárom, však vyplýva príbuznosť Preachera ešte s jedným slávnym seriálom. Do partie si Rogen so scenáristom Evanom Goldbergom zavolali aj jedného z tvorcov kultového Perníkového tatka Sama Catlina a na výsledku to vidno najmä v jeho spôsobe rozprávania.

Príbehy epizód sa rozkrývajú v zložitých naratívnych postupoch, naraz opisujú viacero dejových línií a ich záver sa vopred nedá predvídať. Aj Preacher sa navyše odohráva v mimoriadne fotogenickej púštnej pustatine plnej drog, kovbojských postáv, motorkárov, prostitútok a podozrievavých vidiečanov.

Vítané osvieženie

Označiť Preachera za budúci seriálový hit by bolo predčasné, aj keď predpoklady na to má. Produkcia plná umeleckých záberov pôsobí z technickej stránky draho a profesionálne, rovnako ako premyslený a prefíkaný scenár.

Už aj televízne obrazovky v poslednom čase okupujú superhrdinovia (Flash, Supergirl, Arrow, Daredevil), no Preacher je popri nich vítaným osviežením. Diváci pri ňom jednak musia viac premýšľať, jeho dej sa nesústreďuje na monotónne zachraňovanie sveta a jeho hrdinovia pôsobia ľudsky a prirodzene, bežne balansujú na hranici dobra a zla.

Nadprirodzené schopnosti pre nich nie sú požehnaním. Kňaz Jesse ich vníma skôr príťaž a dôvod hlbšieho odcudzenia z komunity, ktorá sa naňho už aj predtým pozerala cez prsty. Všetci uňho hľadajú rady a odpovede na otázky o zmysle života, no on ich najprv musí nájsť pre seba.

Nové epizódy Preachera môžete krátko po americkej premiére vidieť v pondelok večer na slovenskej verzii stanice AMC.