Ľudia z regiónov sú nevypočutí. Krajina nepokosených lúk tento stav menila

Inscenácia divadla Pôtoň precestovala desiatky stredných škôl, aby študentov motivovala do diskusie o téme inakosti. V pondelok má derniéru

5. jún 2016 o 19:21 Eva Andrejčáková

Bude to aj o tebe, povedali divadelníčke a režisérke Viere Dubačovej tvorcovia z divadla Pôtoň, keď sa v roku 2013 rozhodli naštudovať novú inscenáciu. Režiséri Michal Ditte a Iveta Ditte Jurčová chceli titulom voľne nadviazať na tri predchádzajúce komunitné projekty vytvorené v Bátovciach, kde sa zámerne rozhodli fungovať na okraji, mapujúc sociálne prostredie slovenských regiónov.

Tak vznikla Krajina nepokosených lúk – hra, v ktorej sa pozeráme na seba samých, učupených pod Tatrami. Prazvláštne jazykové obrazy v tejto metaforickej správe odkazujú na to, ako sa národ formuje, ako si buduje svoju identitu, aký má vzťah k pôde, k územiu, k domovu a tradíciám.

Autor hry, skrývajúci sa za menom Mikuláš Hoblina Šahanský, vytvoril v štrnástich obrazoch niekoľko novodobých mýtov. Oprel sa pritom o slovanskú mytolóiu, plnú vlkolakov, čarodejníc, hladu a osamelých mesačných nocí, motívy čerpal aj zo slovenských ľudových rozprávok, ktoré sú, ako vieme, plné mordu, krvi, strachu a desivých hororových obrazov.

"Je to alegorická reflexia na Slovensko a na nás samých," hovorí Viera Dubačová. Hra pre ňu skrýva dvojitú symboliku – nielen slovanskú so všetkými historickými určeniami, ale aj osobnú: počas skúšok prežívala voľby do samosprávneho kraja v Banskej Bystrici, kde teraz ako regionálna politička pôsobí. "Krajina a postavy dostávali zrazu úplne iný rozmer. Príbeh o troch ženách, ktoré sa vzopreli otcovi-vodcovi niesli v sebe presné paralely toho, odkiaľ a kam sa náš národ uberá," hovorí.

Do inscenácie sa tak čoraz hlbšie dostával silný protest, ktorý dnes môžeme vnímať ako predzvesť toho, čo sa o dva roky neskôr stalo: k moci sa dostal Marian Kotleba. „Hra je výstrahou, kam až môže hlúposť a násilie presiahnuť, ak si na to nedáme pozor,“ hovorí Dubačová.

Inscenácia Krajina nepokosených lúk bude mať dnes večer v Bátovciach derniéru. Počas troch rokov sa vďaka širšiemu projektu divadla Pôtoň dostala do desiatok stredných škôl v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, cez ňu tvorcovia rozprúdili spolu s ďalšími odborníkmi, umelcami a aktivistami diskusie s mladými ľuďmi o téme inakosti.

"Zostáva vo mne pocit, že ľudia z regiónov sú nevypočutí," konštatuje Viera Dubačová. Majú podľa nej nedostatky nielen v otázke vzdelania o historických faktoch a súvislostiach, ale aj v schopnosti byť empatickí a správne smerovať svoje emócie.

Inscenáciu zahrá súbor ešte v utorok na visegrádskom festivale v Nitre.

Krajina nepokosených lúk, derniéra / divadlo Pôtoň Bátovce 17.00