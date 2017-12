Billy Barman: Snom kapely je udržať si dve generácie fanúšikov

Po albume Modrý jazyk sa kapela Billy Barman cítila vyčerpaná. Teraz však chytila ďalší dych, pripravuje tretiu nahrávku.

6. jún 2016 o 18:11 Marek Hudec

Kombinujú témy nočného života s ľudovou poetikou. JURAJ PODMANICKÝ a JOZEF VRÁBEL z Billy Barman hovoria o tom, prečo nie sú súčasťou stredného prúdu.

Hudobný dramaturg Českého rozhlasu v jednom článku nedávno povedal, že sa mu páči vaša hudba. Keď ju však chcel nasadiť do vysielania, starší poslucháči ju neprijali. Čo si o tom myslíte?

Jozef Vrábel: „To je otázka na dramaturgov, prečo sa im nehodíme do formátu. Ide o to, pre koho sú rádiá určené a kto ich počúva. Dramaturg veľkého rádia nám napríklad povedal: Musíte si uvedomiť, že nás počúva milión ľudí a vy sa musíte páčiť tomu miliónu alebo aspoň väčšine. Lenže my predsa nie sme hlavný prúd.“

Juraj Podmanický: „Myslím si, že problém je ten, že nemáme úplne prvoplánové texty, nevyužívame základné témy. O láske alebo o skrachovanom vzťahu máme možno dve pesničky.“

Nemrzí vás to potom? Ak vám niekto povie, že neviete toľkých poslucháčov osloviť?

Podmanický: „Skôr nás mrzí, že rádiá niekoľko rokov prestali poslucháčov vychovávať. Myslím si, že by sa mali viac snažiť korigovať vkus poslucháčov.“

Vrábel: „Mám pocit, že rádiá celkovo rezignovali na mladých ľudí a hrajú hudbu pre overenú cieľovku, ktorá už prekročila vek tridsať rokov. Sčasti tomu rozumiem, lebo pri mladších poslucháčoch majú dnes veľkú konkurenciu digitálnych médií. Rádio pre nich už jednoducho prestáva byť takou podstatnou platformou. Premiéru klipu si nepozrieš na MTV, ale nájdeš si ho na youtube.“

Mohli by vám pomôcť kvóty? Komerčné rádiá by po vás teraz mohli siahnuť.

Vrábel: „Nespravia to. Hrajú len otestované pesničky. Ak ich zas chcú otestovať, musia ich najprv hrať a na to nemajú odvahu. Je to bludný kruh, nič sa nezmení.

V jednom rozhovore ste tvrdili, že hudba, ktorú robíte, by bola všade inde považovaná za pop. U nás je však alternatívou. Prečo?