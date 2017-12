Netradičný prístup hudbe neškodí

Je iný ako väčšina hudobníkov venujúcich sa klasike. Nielen pre netypický imidž - jeho albumy získavajú zlaté platne, počúva R.E.M. a Stinga a na koncertoch nemá problém s návštevnosťou.

20. apr 2005 o 9:15 Oliver Rehák

Pavel Šporcl (29). Na husliach hrá od piatich rokov. Okrem pražskej AMU študoval aj na prestížnych univerzitách v USA a u špičkových interpretov ako Itzhak Perlman či Pinchas Zukerman. Za rok odohrá okolo 120 koncertov doma i v zahraničí. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave odohrá ako hosť Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala Koncert pre husle, sláčikové nástroje a basso continuo E dur Johanna Sebastiana Bacha a Diablov trilok čiže Sonátu pre husle a basso continuo g mol od Giuseppe Tartiniho. Na koncerte, ktorý sa začne dnes o 19.00 h, zaznie ešte Händelovo Concerto grosso op. 6 č. 5 D dur a Boccheriniho Symfónia č. 6 d mol. FOTO SME - MIRKA CIBULKOVÁ



Prečo je to tak, môžete sa presvedčiť aj dnes večer v Bratislave, kde sa Pavel Šporcl predstaví ako hosť Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

Trochu prekvapivo je koncert zostavený iba zo skladieb z obdobia baroka. "Snažili sme sa vymyslieť atraktívny program, ale veľa skladieb pre komorný orchester z obdobia romantizmu nie je," hovorí mladý český huslista pre SME po poslednej skúške. "Žiaľ, nepodarilo sa nám zohnať noty Koncertu v štýle Vivaldiho od Fritza Kreislera, lebo ide o veľmi zriedka uvádzané dielo. Ale nahradili sme ho Bachovým koncertom E dur, ktorý je tiež veľmi pekný."

Nejaké skladby Kreislera alebo iných veľkých husľových virtuózov 20. storočia však možno predsa len zaznejú. "Uvidíme, ako zareagujú ľudia. Ak sa im večer bude páčiť, prídavky vyriešime rovno na scéne."

Na Slovensku už Pavel Šporcl niekoľkokrát koncertoval, s warchalovcami však absolvuje premiéru. "Niekoľkokrát som ich videl v Čechách, dokonca som sa stretol aj s pánom Warchalom osobne. Som veľmi rád, že ma oslovili, lebo legenda o nich stále pretrváva."

Známy český hudobník sa činí nielen koncertne, ale aj štúdiovo. Keď vlani na jeseň vydal album zostavený zo skladieb Paganiniho, ešte do Vianoc z neho bola najpredávanejšia nahrávka roka v rámci klasickej hudby v Čechách. Teraz je s ním na koncertnom turné, na ktoré si pozval aj dvoch špeciálnych hostí - legendárnu swingovú speváčku zo 60. rokov Evu Pilarovú a finalistku českej SuperStar Martinu Balogovú.

Kým dlho dráždil mnohých šatkou na hlave a koženými nohavicami, v ktorých takmer vystupuje, dnes už väčšina ľudí zistila, že hudbe to neubližuje. Naopak, skôr to láka na koncerty mladé publikum. Aby ho Pavel Šporcl oslovil čo najviac, stále vymýšľa netradičné veci. Napríklad na turné Paganini divákom názorne ukazuje, čo všetko sa dá na husliach zahrať. "Moje koncerty sú takmer vždy výchovné. Chcem, aby sa ľudia bavili, aj niečo dozvedeli. Na dnešnom vystúpení to však nebude - pri orchestrálnych skladbách sa to veľmi nehodí a nie je to iba môj vlastný koncert."

V zostave s Pilarovou a Balogovou vypredal pražskú Lucernu, o ktorej sa ešte od čias bývalého Československa hovorí, že komu sa to podarí, dosiahol vrchol. On sám sa však za dokonalého ešte zďaleka nepovažuje. "Láka ma množstvo vecí, ale najskôr musím hrať dobre na husliach. Že by som si myslel, že som na vrchole a nemusím už cvičiť, to určite nie."