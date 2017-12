Na Fest Anči sa stretnú bábkoví kostlivci

O slovenský festival animovaných filmov je v zahraničí záujem. Do prehliadky sa prihlasujú víťazi z Cannes či Berlinale.

7. jún 2016 o 14:10 Marek Hudec

Pozrieť si viac ako 1300 animovaných filmov, nie je jednoduché. Hovoriť o tom vedia organizátori festivalu Fest Anča. Toľko snímok sa im totiž tento rok prihlásilo do súťaže a oni z neho museli vybrať niekoľkodňový program.

Podujatie sa tento rok koncom júna uskutoční už po deviaty raz v žilinskej stanici Záriečie. „Snažíme sa predstaviť všetky súčasné trendy v animácii, preto nám výber filmov tento rok trval dokopy tri mesiace,“ hovorí nová riaditeľka festivalu Žofia Bosáková. O Fest Anču je v zahraničí záujem, na prehliadku sa prihlasujú aj víťazi z veľkých podujatí, ako je Berlinale alebo Cannes.

Záber z videohry Samorost 3, ktorá bude predvedená počas podujatia Fest Anča Game Days. (zdroj: Fest Anča)

Okrem toho do Žiliny tento rok prídu aj americkí režiséri, bratia dvojičky Stephen a Timothy Quay, ktorí napríklad pripravili animovanú scénu s bábkovými lekármi - kostlivcami do drámy Frida o živote slávnej maliarky so Salmou Hayekovou. Ich tvorbu často vo svete prirovnávajú k dielam Jana Švankmajera. „Podarilo sa im povzniesť animačný surrealizmus do výšin,“ vysvetľuje Bosáková.

Fest Anča zároveň zostáva jediným podobným priestorom na prezentáciu animovanej tvorby na Slovensku. „Snažíme sa nájsť prienik medzi filmami, ktoré sú autorskými a ktoré sú viac komerčne orientované,“ hovorí Bosáková.

Dvojičky režiséri, bratia Quayovci. (zdroj: Fest Anča, Quay brothers)

Časť programu bude venovaná slovenským večerníčkom a nebude chýbať ani hudba. Elektroniku zastúpi poľské duo RSS Boys alebo domáci experimentátor Stroon. Jedna prednáška bude venovaná aj vzťahu animovaných filmov a džezu.

Diváci na festivale každý rok na Fest Anči obľubujú aj programové sekcie, ktoré sa zaoberajú bizarnými snímkami. Bude ich veľa aj tento rok. Programový riaditeľ Fest Anče Maroš Brojo si napríklad spomína na rýmovaný film z Japonska, kde sa živá herečka pohybuje v animovaných záberoch plných príšer alebo snímka, ktorá naraz mieša desaťtisíce rôznych vnemov. „Pôsobí to ako najšialenejšie klipy z MTV alebo z Cartoon Network,“ opisuje Brojo.