Aj vaše GIF-y budú reprezentovať Slovensko na výstave v Bruseli

Animátorky z dvojice Ové Pictures hľadajú krásu v GIF-och, ktoré fungujú rovnako ako staré optické hračky.

8. jún 2016 o 8:52 Eva Andrejčáková

Je jedno, či pracujete v parlamente, v hvezdárni alebo v lese. Zaujíma nás realita, ktorá vás obklopuje, hovorí dvojica animátoriek Ové Pictures. Ich projekt bude reprezentovať Slovensko počas predsedníctva v Bruseli.

Pamätáte si to? Nakreslili ste si pár obrázkov, na ktorých ste postupne zachytávali pohyb postavičky, a potom ste ju rýchlym prelistovaním obrázkov rozpohybovali. Robili ste vlastne presne to, čo robil kedysi slávny Walt Disney, keď začal vyrábať prvé animované rozprávky.

Dnes na túto starú technológiu nostalgicky spomíname, ale iba dovtedy, kým nepoznáme Ové Pictures. Dvojica šikovných slovenských animátoriek totiž práve takto hýbe svetom. Alebo aspoň Európou.

(zdroj: )

Aj minister hľadá krásu

O čo ide? O Hľadanie krásy. Tak sa volá projekt, ktorý pripravujú Michaela Čopíková a Veronika Obertová. Bude nás reprezentovať počas predsedníctva v Rade Európskej únie.

Nie je pre slobodné umelkyne zaťažujúca predstava, že sa ocitnú v reprezentačných štruktúrach? „Vôbec nie, tvrdia Ové Pictures pre SME. „Práve tým, že nás oslovili ako autorky a dali nám voľnú ruku, bola to výzva, ako zapojiť do zrozumiteľného projektu čo najviac ľudí.“

(zdroj: )



Autorky sa pohrali s fenoménom GIF-ov, čiže krátkym časom ohraničených obrazových slučiek, populárnych najmä na sociálnych sieťach. Cez stránku www.hladaniekrasy.sk vyzývajú ľudí, aby v ich virtuálnej galérii zavesili svoje GIF-y, ktoré by vyjadrovali, čo sa im zdá v súčasnosti krásne.

V prvom kole oslovili známe osobnosti a umelcov, aby prispeli svojimi nápadmi. Stránka sa už rozbehla, visia na nej už napríklad GIF-y humoristu a scenáristu Jána Gorduliča, režiséra Marka Škopa a niekoľkých ďalších, svojou tvorbou dokonca prispel aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

https://www.hladaniekrasy.sk/gifs/201

https://www.hladaniekrasy.sk/gifs/184

https://www.hladaniekrasy.sk/gifs/206

Prečo fandia GIF-u

Nikomu to v projekte prekážať nemusí. „Je jedno, či pracujete v parlamente, v hvezdárni alebo v lese. Zaujíma nás realita, ktorá vás obklopuje. Chceme o nej vedieť,“ hovoria animátorky.

Obe sú veľké fanúšičky GIF-ov aj preto, že ide o formu veľmi blízku analógovej animácii. Ako autorky mnohých vydarených animácií v krátkych filmoch, videoklipoch či reklamných šotoch veľa pracujú s papierom. Ten im pomohol posunúť rozmer myšlienky od virtuálneho projektu k hmatateľným dielam.

(zdroj: )

Na počiatku éry

„Stále sa hráme s papierom, ktorý máme rady,“ hovoría Ové. Roky sa venujú animácii, robia rôzne workshopy, presne vedia, ako animácia kedysi fungovala. „Je to presne to isté ako teraz v GIF-och, akurát, že tieto sú digitalizované. Ich krása spočíva v tom, že sa donekonečna môžete dívať na moment izolovaný v čase. My sme to s nimi skúsili interaktívne.“

(zdroj: )

Do ich projektu tak výstižne zapadá multimediálna výstava, ktorú Ové Pictures otvoria v júli v bruselskom Parlamentáriu – návštevníckom centre Európskeho parlamentu.

Pripravujú na ňu objekty, ktoré vychádzajú práve z podstaty starodávnych optických hračiek stojacich na počiatku éry pohyblivých obrázkov. Putovný projekt pokračuje neskôr v Amsterdame, Linzi a začiatkom budúceho roka aj v Bratislave.