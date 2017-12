5 tipov z festivalu Colours of Ostrava

Vybrali sme zopár interpretov, kvôli ktorým sa oplatí v júli navštíviť Ostravu.

8. jún 2016 o 18:00 Marek Hudec

ANOHNI

Transgender speváčka Antony Hegarty v minulosti spolupracovala s projektom The Johnsons. Teraz sa spojila s elektronickými producentmi na nahrávke plnej protest songov.

video //www.youtube.com/embed/Fi0q0O4V5Qs

M83

Francúzsky hudobník zaujal epicko znejúcimi emotívnymi skladbami, ktoré ste mohli počuť vo filmoch Atlas mrakov alebo Nevedomí. Tento rok vydal novinku.

video //www.youtube.com/embed/8HA6kS5WeYw

Tame Impala

Hviezda austrálskej rockovej kapely zameranej na psychedelické uvoľnené skladby stále stúpa.Môže za to ich nezabudnuteľný hit Feels Like We Only Go Backwards.

video //www.youtube.com/embed/wycjnCCgUes

UNKLE Sounds

Hrou zvukov, drsných rytmov a zasnenou atmosférou vie zaujať britská dvojica, ktorá vznikla ešte v deväťdesiatych rokoch.

video //www.youtube.com/embed/rEuQsxSkuZ0

Kovacs

V rozhovore Zlata Holušová spomína holandskú speváčku s pôsobivým zastretým hlasom a citom pre divadelné vystupovanie.