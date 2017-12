Petera Shaffera preslávil Amadeus, cítil sa byť Salierim

Dramatik, ktorý opísal vzťah geniálneho hudobníka a jeho najväčšieho soka, tvrdil, že Amadeus nemá byť biografiou, ale predovšetkým hrou.

9. jún 2016 o 18:07 Karolína Klinková

Je to príbeh, ktorý poznajú aj tí, čo vážnej hudbe nikdy neholdovali. Milošovi Formanovi sa totiž podarilo natočiť snímku, ktorá priblížila ľuďom život jedného z najgeniálnejších muzikantov histórie.

Príbeh, ktorý zobrazuje vzťah Wolfganga Amadea Mozarta s jeho sokom, talianskym hudobníkom Salierim, si mnohí spájajú práve s Formanovým menom. Pravdou však je, že režisér pri tvorbe kultovej snímky vychádzal z divadelnej predlohy - a za tou stál práve dramatik Peter Shaffer (15. 5. 1926 - 6. 6. 2016).

Tri desaťročia

Narodil sa v Liverpoole - on aj jeho brat-dvojča detstvo i dospievanie prežili v Londýne. Časť skorého dospelého života však strávili v Yorkshire a Kente, kde v uhoľných baniach tri roky pracovali namiesto vojenskej služby. Po návrate Peter vyštudoval históriu, jeho brat Anthony zas právo.

Petrove pisateľské začiatky úzko súvisia práve s jeho dvojčaťom - spoločne vydali svoju prvú knihu pod pseudonymom Peter Anthony. Aj z Anthonyho sa stal neskôr uznávaný dramatik.

Prvá hra Petra Shaffera menom The Salt Land vyšla v roku 1954. Hra, s ktorou zažil prvý veľký divadelný úspech prišla o štyri roky neskôr a niesla názov Five Finger Exercise.

Od tej chvíle úspech Petra Shaffera začal iba narastať - následné tri desaťročia ho zažíval neprestajne. V šesťdesiatych rokoch s hrou The Royal Haunt of the Sun, v sedemdesiatych s hrou Equus, no a v osemdesiatych zas s hrou Amadeus.

Hra, nie biografia

Niektorí tvrdia, že dramatik v príbehu Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Salieriho videl samého seba. Nepripisoval si však rolu geniálneho a nepochopeného umelca, ktorý predbehol dobu - Mozart preňho údajne reprezentoval dramatikov, ktorých najviac obdivoval - Samuela Becketta či Harolda Pintera.

Seba samého videl práve v Salierim - v mužovi, ktorého síce mnohí zbožňovali, no on sám Mozartovi závidel a túžil sa mu vyrovnať.

S hrou dramatik prerazil v Londýne v roku 1979, už o rok neskôr sa dostala na Broadway, kde sa Amadeus tešil veľkému úspechu. Záujem však vzbudil nielen medzi bežnými divákmi, ale aj medzi historikmi - a to najmä potom, ako hru prebral Forman a natočil podľa jej predlohy film.

Historikom sa však nepáčilo, že Shaffer v hre načrtol to, o čom sa mnohí sporia už storočia - že Salieri Mozarta otrávil.

Hoci Salieri až do konca života pod dohľadom psychiatrov tvrdil, že Mozarta zabil, nikdy sa nič podobné nedokázalo. Shaffer sa však bránil tým, že napriek tomu, že jeho dielo je takmer úplne založené na historických faktoch, nemá byť biografiou, ale hrou.

Aj Harry Potter

Dovedna napísal dramatik množstvo hier - jednou z najznámejších však nepochybne zostal práve Amadeus. Nie je to však tak dávno, čo sa opäť začalo rozprávať aj o hre Equus, príbehu, v ktorom sa psychiater snaží vyliečiť muža až posadnuto fascinovaného koňmi.

Tá sa na javiskách po prvý raz objavila v roku 1973, no v roku 2007 došlo k jej novému naštudovaniu - v hlavnej úlohe s Danielom Radcliffom, hercom známym najmä svojou rolou Harryho Pottera.

Za hry Equus a Amadeus získal Shaffer prestížne ocenenia Tony. Nikdy však nezanevrel ani na tie hry, ktoré mu nezaručili až také uznanie.

“Ak sa mi podarí napísať dosť hier, keď budem mať sto rokov, všetky si ich môžem začať zaradom čítať,” povedal podľa New York Times. “A možno mi to dá nejaký vágny - ale naozaj iba vágny - zmysel: to, kým som, a kým som bol.”