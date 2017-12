Gondryho road movie dokáže diváka vrátiť do detských čias

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

10. jún 2016 o 8:07 Miloš Ščepka

Mikrób a Gasoil

(Microbe et Gasoil, Francúzsko 2015, 103 minút)

Prázdninový mládežnícky road-movie o dvoch veselých kamarátoch, ktorí sa vydajú na letné potulky vo vlastnoručne postavenom vozidle nakrútil známy francúzsky provokatér Michel Gondry (Večný svit nepoškvrnenej mysle, Náuka o snoch, Pena dní) O tom, že zvláda aj ľahšie žánre, nás presvedčil v roku 2011 akčným sci-fi thrillerom Zelený sršeň.

Okhwan na ceste za slobodou

(Okhwan's Mission Impossible, Slovensko 2016, 71 minút)

V roku 2011 do projektu Ridleyho Scotta Life in a Day prispel i mladý slovenský dokumentarista Marek Mackovič príbehom Kórejca Okhwana Yoona, ktorý zanechal sľubnú kariéru a cestuje po svete na bicykli. Tému teraz rozpracoval do podoby dlhometrážneho dokumentu.

Short Skin

(Itálie Short Skin: I dolori del giovane Edo, Taliansko 2014, 86 minút)

Už sme videli veľa letných mládežníckych komédií, ale takúto celkom určite ešte nie. Čiastočne autobiografický debut talianskeho filmára Duccia Chiariniho je komediálna dráma o ťažkostiach dospievajúceho Edoarda, ktorému radosť zo života kalí drobný zdravotný problém: zúženie predkožky.

V zajatí démonov 2

(The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist, USA 2016, 134 minút)

Nový majster komorného hororu James Wan (Saw, Insidious) pred tromi rokmi slávil úspech snímkou V zajatí démonov, voľne inšpirovanou dvojicou skutočných špecialistov na duchov. Ed a Lorraine Warrenovci sa tentoraz vyberú do Londýna, kde sa slobodná matka pokúša vychovávať deti v strašidelnom dome plnom mimoriadne zlomyseľných démonov.

Warcraft: Prvý stret

(Warcraft, USA 2016, 123 minút)

Desať rokov trvala realizácia ambiciózneho projektu: preniesť na filmové plátno to najlepšie z herného fenoménu Warcraft. Hoci záujem filmárov bol veľký, režisérom sa napokon stal syn Dawida Bowieho Duncan Jones. Producenti mu nadelili rozpočet vo výške 160 miliónov dolárov i dostatok času na dokončenie prác. Ak si hra získala stovky miliónov fanúšikov, film predsa nemôže skončiť v strate!