Red Hot Chilli Peppers zverejnili ďalšiu pesničku

O týždeň kapela vydá svoj nový album po piatich rokoch. Vypočujte si z neho pieseň We Turn Red.

10. jún 2016 o 9:53 sme.sk

Budúci piatok rockeri RedHot Chilli Peppers vydajú nový album The Getaway. Aby fanúšikom skrátili čakanie, zverejnili z neho ďalšiu pesničku s názvom We Turn Red. Basista Flea sa síce nedávno vyjadril, že rock je mŕtvy, ale že jeho skupina vchádza do novej éry. Ako teda ich nová hudba znie? "Je to niečo nové a iné, než doteraz. Neviem sa dočkať, kedy budeme piesne hrať neživo," povedal pre portál NME.

Red Hot Chilli Peppers majú na konte zatiaľ jedenásť albumov, posledný z nich vydali v roku 2011 pod názvom I´m With You. Kapela vznikla ešte v osemdesiatych rokoch v Los Angeles.

V minulosti získala už sedem ocenení Grammy a stala sa jednou z najpopulárnejších kapiel, predala viac ako osemdesiat milionov nahrávok. Umiestnili ich už aj do Rock and Rollovej Siene slávy.