Hitom leta bude komédia s Ryanom Goslingom a Russellom Croweom

Film Ostrí chlapci hovorí o časoch, keď boli aj porno herečky pre politikov nebezpečné.

12. jún 2016 o 13:02 Kristína Kúdelová

Kedysi v roku 1969 prišiel do kín film Butch Cassidy a Sundance Kid. Robert Redford a Paul Newman vošli do saloonu a zbúrali všetky predstavy o tom, ako by mali vyzerať kovboji. Šiel z nich síce rešpekt, niektorí ľudia možno pri nich aj cítili strach, no oni netušili, čo presne robiť, keď už v tom saloone boli. Boli neistí, často nerozhodní, občas aj smiešni.

Boli asi takí, ako obdobie, v ktorom žili, proti úpadku Západu až dojemne bezmocní. A takí nejakí sú dnes aj Ostrí chlapci, ktorých vo svojej výbornej komédii prináša do našich kín režisér Shane Black.

Samozrejme, už to nie sú klasickí kovboji. Sú to mestskí kovboji zo 70. rokov, ale stále majú dosť potrebných vlastností na to, aby zosobňovali esenciu americkej popkultúry a zároveň boli obrazom toho, čo sa kedysi snažil postihnúť moderný western.

V 70. rokoch bolo Los Angeles mestom plným násilia. Všetci sa museli prispôsobiť. (zdroj: OUTNOW)

Pozor na to porno

Holland March a Jackson Healy pracujú ako súkromné očká v Los Angeles. Kým sa krajina spamätáva z vojny vo Vietname, uhladzuje stopy po Nixonovi a hľadá nové ideály po skrachovanom hnutí detí kvetov, oni dostanú za úlohu vypátrať, či slávna pornoherečka Misty Mountains naozaj zomrela pri autonehode alebo nie. A zistia, že keby bolo odpoveďou áno, jej smrť by vôbec nemusela byť náhodná.

Do svojho najnovšieho filmu chcela prepašovať vážne myšlienky a vyhlásenia, čo by vraj – v prípade verejného premietania – mohlo ohroziť časť politickej špičky.

Samotná politika je však nepodstatná a vo filme nemá jasné kontúry, podstatnejšie je násilie, ktoré bolo v Los Angeles v tom čase akési samozrejmé. Z takej atmosféry zvyčajne ťaží film noir a aj Shane Black sa s prvkami tohto žánru pohráva. No najlepšie na tom je, ako veselo a uvoľnene ich zjednodušuje, neberie ich vážne. Tam, kde by sa čakala sofistikovaná práca s napätím, on rieši situáciu až detsky naivne.

Tento kotúč je dôležitý. (zdroj: OUTNOW)

Treba ho získať za každú cenu. (zdroj: OUTNOW)