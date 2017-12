Mel Gibson chce nakrútiť pokračovanie Umučenia Krista

Herec a režisér na čiernej listine sa znovu pokúša o nemožné.

12. jún 2016 o 14:31 Kristína Kúdelová

Mel Gibson musel investovať dvadsaťpäť miliónov dolárov z vlastných rezerv, keď chcel v roku 2004 nakrútiť za tridsať miliónov film Umučenie Krista. Žiadne hollywoodske štúdio ho nechcelo podporiť, židovské publikum ho považovalo za antisemitský a ani kritikom sa vôbec nepáčilo, ako sa v ňom mystický biblický príbeh zredukoval na prehliadku explicitného násilia. No výsledky vo svetových kinách všetko vynahradili.

Umučenie Krista zarobilo 612 miliónov dolárov a Mel Gibson je dnes pripravený nakrútiť pokračovanie. Bolo by o vzkriesení.

Vo filme Umučenie Krista vsadil na explicitné násilie. (zdroj: OUTNOW)

„Ukrižovanie bolo len začiatkom, je ešte veľa toho, čo treba vyrozprávať,“ cituje agentúra Reuters scenáristu Randalla Wallacea. S Melom Gibsonom pracoval aj na filme Statočné srdce zo škótskej histórie a bol zaň aj nominovaný na Oscara. Napriek tomu im niekdajší úspech nezaručuje, že svoje plány o Kristovi naplnia.

Jim Caviezel zatiaľ nepovedal, či by hlavnú úlohu opäť prijal, a Gibson zatiaľ nevie ani to, ako by film financoval. Hoci si ho veľa ľudí vo filmovom biznise váži, je zrejmé, že v Hollywoode je na čiernej liste. Odvtedy, ako mal v kine Apocalypto, sme jeho režisérske dielo nevideli, a to už prešlo desať rokov. Nie je žiadnym tajomstvom, že situáciu si skomplikoval sám najmä rôznymi výrokmi, v ktorých urážal židov. Nepomohli mu ani výhovorky, že bol opitý.