Nie je také mesto, kde sú gayovia v bezpečí

Írsky spevák Villagers sa snaží bojovať hudbou proti homofóbii. Denníku SME poskytol rozhovor deň pred streľbou v Orlande.

13. jún 2016 o 16:51 Marek Hudec

Villagers vystúpi v júli na Colours of Ostrava.(Zdroj: Colours of Ostrava)

Svet ešte nie je dostatočne tolerantný ku gayom, vraví už niekoľko rokov írsky hudobník CONOR O BRIAN s prezývkou Villagers. Pred štyrmi rokmi vystupoval na Pohode, v júli ho môžete vidieť na Colours of Ostrava. Denníku SME poskytol rozhovor deň pred streľbou v Orlande.

V jednom texte spievate: „Odvaha, to je viera, že nič nedostanete zadarmo.“ Potrebovali ste veľa odvahy, aby ste na verejnosti povedali, že ste gay?

„S homofóbiou a obmedzenosťou bojujem celý život, stalo sa to súčasťou mojej osobnosti. Naučil som sa s tým žiť a preto je pre mňa normálne o tom spievať. Na druhej strane však pre mňa nebolo prirodzené odhaliť svoju sexualitu pred cudzincami. Nie som ten typ človeka, čo by sa príliš snažil byť na očiach, mám rád samotu a ticho. To len hudba ma k tomu akosi doviedla, nechal som sa tým uniesť. Stáva sa mi to často. Práve teraz napríklad píšem nový album, už mám z neho polovicu hotovú, no stále neviem, čo z toho vznikne. V nových piesňach sa však viackrát vynorila otázka viery – nie v náboženskom zmysle – skôr ako viera v bezpečie alebo v sny, ktoré sa nemusia nikdy splniť.“

Raz ste povedali, že ste sa s homofóbiou stretli v Dubline aj Amsterdame. Človek by povedal, že ide o celkom liberálne mestá. Existuje teda bezpečie pre gayov vo svete?

„Geograficky? Z mojej skúsenosti na svete neexistuje také mesto, ktoré by bolo pre gayov bezpečné celé. Musíte byť všade opatrní, hocikam idete. Musíte si dávať pozor, aby ste o svojej sexualite nerozprávali príliš nahlas alebo aby ste neboli príliš na očiach.“

video //www.youtube.com/embed/8UsYbProrac

Pritom sa zdá, že sa svet mení, stáva sa viac tolerantným.

„Určite sa mení, ale stále to nie je ideálne. Ktoré mesto je podľa vás najliberálnejšie?“