Nenávidieť nás nenaučíte, odkazuje kapela Živé kvety

Hudobníci vydali album Nové poschodia. Celý ho vytvorili v Cvernovke.

14. jún 2016 o 11:15 Marek Hudec

Pred štyrmi rokmi sa kapela Živé kvety sťahovala do novej skúšobne. Tu vymyslela väčšinu piesní pre svoju desiatu nahrávku Nové poschodia, ktorá vychádza v týchto dňoch. Krátko potom, čo album dokončili, dostali hudobníci list.

Oznamoval im, že sa musia vysťahovať, ich skúšobňa sa bude búrať. Nachádzala sa totiž v priestoroch bratislavskej Cvernovky. Do potemnelých chodieb bývalej továrne na nite sa muzikanti vybrali aj vtedy, keď chceli nakrútiť video k titulnej skladbe novinky.

Prechádzajú sa tu, postávajú s vážnym výrazom v tvári, pospevujú, otvárajú šampanské. Zábery sú to rovnako horkosladké, ako hudba, ktorá ich sprevádza. Aj na novom albume totiž najväčšiu silu Živých kvetov cítime v piesňach, ktoré opisujú životné zmeny. A to, čo skončilo, sprevádza u nich do rovnakej miery smútok ako nádej.

video //www.youtube.com/embed/Tu66OfrSLF4

Vzácna hra

„Je to taká hra. Ak človek niečo robí pre seba, je veľká šanca, že sa to zapáči iným, ktorí rozmýšľajú rovnako,“ uvažuje speváčka Živých kvetov Lucia Piussi. Na scéne sa s kapelou pohybuje už dlho, od začiatku deväťdesiatych rokov, no v poslednom období museli hudobníci trochu spomaliť.