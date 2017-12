S pochybnosťami sa kapela Oceán naučila žiť. Preto sa vrátila

Zdalo sa, že bez zosnulého Petra Muka to nebude možné, no českí depešáci vydali nový album Ve smíru.

14. jún 2016 o 14:01 Marek Hudec

Začiatkom deväťdesiatych rokov ste mohli byť metalistom alebo depešákom. Ak ste patrili k tej druhej skupine, zrejme ste poznali aj českú kapelu Oceán, na čele ktorej stál zosnulý spevák Petr Muk. V roku 1993 sa síce rozpadla, no jej členovia niekoľkokrát ohlasovali návrat, po Mukovej smrti sa však zdalo, že to nebude možné.

„Chápeme, že nás niektorí fanúšikovia už neprijmú. Petr bol silná osobnosť, s tým však ako hudobníci pracovať nemôžeme. Pochybností máme ako umelci sami dosť,“ hovorí jeden z hudobníkov Petr Kučera. So zvyškom Oceánu už niekoľko rokov pripravovali nový album, ktorý pod názvom Ve smíru vychádza v týchto dňoch.

video //www.youtube.com/embed/YqYLLDfaZ3E

Za mikrofón sa po Mukovi postavila štyridsiatnička Jitka Charvátová: „Nechcela som Petra nahradiť, to by bol úplne nezmysel. V kapele sa vnímam skôr ako hosť, ako hlas, s ktorým to mohlo znova fungovať. Spočiatku som sa síce cítila neisto, no potom čoraz istejšie, mám pocit, že ma väčšina fanúšikov Oceánu prijala,“ myslí si.

Dôraz kládla na to, aby jej spev neznel príliš vyumelkovane, aby bol čistý a so štýlom hudby chcela kapela zachovať náladu 90tych rokov, pri tvorbe novinky však hudobníci počúvali aj Velvet Underground a aby zároveň zneli trochu súčasne, na spoluprácu si pozvali aj producenta Armina Effenbergera z projektu Cartonage.

K obavám z toho, ako fanúšikovia nahrávku po toľkých rokoch prijmú, sa hudobníci priznávajú aj v piesňach. Jedna z nich, ktorá sa volá Dante slúži ako poďakovanie pre všetkých, ktorí vydržali na Oceán čakať.