Kariéra Johnnyho Deppa je na konci. Sú na to jasné indície

Je drahý a nerentabilný. Herecký génius stráca divákov a môže si za to sám. Uvádzame tri oblasti, v ktorých zlyháva.

14. jún 2016 o 17:10 Kristína Kúdelová

Johnny Depp má po kariére? Kedysi by to bola nezmyselná úvaha, dnes už, bohužiaľ, nie. Čítame o ňom správy, na ktoré vôbec nie sme zvyknutí, čakáme na to, čo sa po sérii obvinení v súdnych sporoch s jeho manželkou Amber Heard potvrdí či vyvráti, pripúšťame možnosť, že na svoje najbližšie okolie dokáže fyzicky zaútočiť.

Pred niekoľkými hodinami režisér Brett Ratner potvrdil, že Johnny Depp bude hrať v jeho komédii The Libertine, ktorá voľne reaguje na sexuálny škandál bývalého riaditeľa Medzinárodného menového fondu a možného kandidáta na francúzskeho prezidenta Dominiqua Strauss-Kahna. Úlohy sa nevzdal, hoci dnes sa zdá byť preňho absolútne nevhodná.

Keď o niekoľko mesiacov príde do kín a nebude o ňu záujem, príčinou neúspechu nebude len to, v akej komplikovanej situácii sa Johnny práve teraz nachádza. Je geniálny herec, to je neodškriepiteľné. Ale podozrenie, že to ľudí prestáva zaujímať, vyplýva z viacerých a aj dlhodobých signálov:

Klobučník vo filme Alica v Krajine za zrkadlom. Toto zostalo z Johnnyho Deppa. (zdroj: OUTNOW)

1. Prestal zarábať

Johnny Depp je najpreplácanejším hercom, skonštatoval vlani časopis Forbers. Vypočítal, že z každého dolára, ktorý sa doňho investuje, sa producentom vráti len dolár dvadsať centov. Aj to nie vždy. Istotou zostávajú už len Piráti z Karibiku. Častejšie sa stáva, že jeho filmy zarobia len o málo viac, ako bol ich rozpočet.

Slabé výsledky malo vlastne všetko, v čom bol naposledy v kine: Black Mass: Špinavá dohoda (film stál 55 miliónov, tržby dosiahli sto), Charlie Mortdecai (40/90), Transcendencia (100/103), Osamelý jazdec (225/260). A Rumový denník, v ktorom hral s Amber Heard, bol úplne najhorší. V kinách by musel byť dvojnásobne úspešnejší, aby sa tržby vyrovnali jeho štyridsaťpäťmiliónovému rozpočtu.

Jedno sa pritom stále nemení – a to je Johnnyho honorár. Ani nezávislí režiséri ho neuprosia, aby podpísal skromnejšiu zmluvu, dvadsaťmiliónový honorár je jeho konštanta. Isto, s výnimkou Pirátov z Karibiku. Za to, že sa vracia ku kapitánovi Jackovi Sparrowovi, ktorého si sám nesmierne originálne dotvoril, musia producenti zaplatiť aspoň päťdesiat miliónov.

V mafiánskom filme Black Mass. Nezarobil a bol sklamaním. (zdroj: OUTNOW)