Nejedol mačky, bol iba šikovným trpaslíkom

Bol kamarátom Michaela Jacksona a žil v koži mimozemšťana Alfa. Mihály Mészáros upadol pred pár dňami do kómy, z ktorej sa už neprebral.

14. jún 2016 o 17:43 Eva Andrejčáková

Nikdy nejeme mačky, hovorí jeden z paragrafov domácich pravidiel rodiny Tannerovcov z Los Angeles. Museli si ich vytýčiť, lebo jeden z jej členov má tieto zvery mimoriadne rád. Je schopný celé hodiny hypnotizovať domáceho kocúra a presviedčať ho tom, že nie je šelmou, ale bagetou.

Možno si ho pamätáte. Chlpatý hnedý mimozemšťan Alf s veľkým nosom, takzvaná astronomická lietajúca forma, bola hviezdou komediálneho rodinného seriálu z 80. rokov. Práve v jeho koži sa – paradoxne úplne neviditeľný – preslávil Mihály Michu Mészáros, jeden z najmenších mužov planéty. Zomrel v pondelok vo veku 76 rokov.

Budapeštiansky rodák narástol iba do výšky 83 centimetrov. Jeho rodičia, tiež z umeleckých kruhov, boli od neho len o šesť palcov vyšší. Dali ho do maďarskej štátnej cirkusovej školy, kde sa venoval žonglovaniu, akrobatickému umeniu aj pantomíme.

Mladý muž trpasličieho vzrastu začal pôsobiť v známom maďarskom cirkuse a o jeho šikovnosti sa začali postupne šíriť chýry. Legenda doputovala až do Ameriky, odkiaľ Mihálya Mészárosa prišiel začiatkom 70-tych rokov vyhľadať televízny producent Kenneth Feld.

V roku 1973 s ním vycestoval do New Yorku a vzápätí – na dvestom výročí cirkusu Ringlig Brothers and Barnum & Bailey – odštartoval svoju hviezdnu kariéru.

Práve tu sa prvýkrát predstavil ako Michu, najnižší muž na svete, dokonca nižší ako jeho slávny predchodca Tom Thumb Generalis, hoci ten bol čase, keď účinkoval v tomto cirkuse, ešte nižší ako Michu, len neskôr ešte podrástol. Michu ako živá legenda sa však rozhodne postavil na čelo svojho pokolenia a z cirkusového nadania a vzhľadu vyťažil maximum.

Spolupracoval s viacerými svetovými režisérmi, najznámejšie sú jeho úlohy vo vedecko-fantastických filmoch ako Waxwork či Freaked, naposledy hral vo filme Warlock: The Armageddon režiséra Anthonyho Hickoxa z roku 1993. Po ňom sa opäť vrátil k cirkusovému umeniu, účinkoval vo viacerých videoklipoch, napríklad kapely Aerosmith. Vďaka spolupráci v reklamách na pepsikolu sa stal dobrým priateľom Michaela Jacksona.

Dnes má Michu aj svoju uličku: tú najkratšiu v kalifornskom meste Hawthorne pomenovali po ňom Michu Lane.