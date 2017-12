Európe sa predstavíme eurovíziou klasickej hudby

Festival Viva Musica! pripravil otvárací koncert európskeho predsedníctva. Každá krajina poslala do programu vlastnú pieseň.

15. jún 2016 o 13:31 Marek Hudec

Organizátori hudobného festivalu Viva Musica! si pozreli niekoľko otváracích koncertov európskeho predsedníctva. Uvažovali totiž nad tým, ako by takéto podujatie malo vyzerať. V minulosti si pri nich krajiny často vybrali tie najreprezentatívnejšie ikony svojej kultúry, „jednoducho sa snažili ukázať svaly.“ Ak by Slovensko pokračovalo v tejto tradícii, predstavilo by Európe Lúčnicu alebo svojich operných spevákov.

Keď však ministerstvo zahraničia oslovilo spomínaný festival, jeho šéf Matej Drlička sa však rozhodol pre iný prístup: „Chceli sme byť skromnejší a uctiť si celú Európu,“ hovorí. Otvárací koncert predsedníctva pre verejnosť bude preto pozostávať zo zborových piesní všetkých krajín v podaní dvesto členného orchestra a zboru.

Drlička to prirovnáva k Eurovízii klasickej hudby. Slovensko bude dvojhodinovú prehliadku uzatvárať skladba Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. „Zrejme neexistuje krajšia zborová slovenská pieseň,“ dopĺňa Drlička.

Na výbere piesní z ostatných krajín sa podieľalo 28 ambasád a rôzne kultúrne inštitúcie. Zadanie bolo, aby si všetci na koncert vybrali príznačné zborové diela. Mnohé krajiny však ponúkli príliš oslavné, budovateľské melódie, ktoré sa do programu nehodili.

„Nebolo to jednoduché,“ spomína Drlička, „Bulharsko napríklad ponúklo pieseň, ktorá znela príliš cyrilometodejsky, príliš patrioticky, no ja som sa zasekol na skladbe Malka moma. Mal som pocit, že krajinu lepšie popisuje pre Nebulharov.“ Jej autorka Neli Andreeva, ktorá získala Grammy, si ju príde na Slovensko sama odspievať.

Hudobníci z rôznych krajín budú program koncertu vopred nacvičovať desať dní a Drlička dúfa, že to podporí pocit medzinárodného priateľstva, veď euroskepticizmus je na Slovensku pomerne silný. Otváracie koncerty predsedníctva budú dva: jeden pre pozvaných hostí v Slovenskom národnom divadle, koncert festivalu s názvom Viva Europa! bude zas otvorený verejnosti na námestí Eurovei. Oproti iným koncertom bude mať samozrejme sprísnené bezpečnostné opatrenia.