Autor Klubu bitkárov vydá omaľovánku pre dospelých

Novinka Chucka Palahniuka nebude určená pre slabé povahy, obrázky do nej kreslili komiksoví tvorcovia.

15. jún 2016 o 14:17 sme.sk

Omaľovánky pre dospelých nás chcú oslobodiť od stresu. Autor slávnej knihy Klub bitkárov Chuck Palahniuk zas nikdy čitateľov ukľudňovať nechcel, mnohé jeho príbehy skôr zámerne spôsobujú nevoľnosť. Napriek tomu plánuje v októbri vydať vlastnú omaľovánku doplnenú o jeho nové poviedky s názvom Bait Off-Colour Stories for You to Colour.

(zdroj: Dark Horse)

Jej cieľom bude provokovať a nie je určená pre slabé povahy, oznámil britský denník Guardian. Päťdesiat ilustrácií pre knihu vytvorili komiksoví tvorcovia. Palahniuk má zrejme produktívne obdobie, nedávno spustil kampaň na stránke Kickstarter, aby nazbieral dostatok peňazí pre filmovú adaptáciu svojej knihy Uspávanka.