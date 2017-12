Desmod štartuje turné po Slovensku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Spolu so speváčkou Zuzanou Smatanovou odštartuje vo štvrtok skupina Desmod koncertné turné po slovenských mestách.

20. apr 2005 o 14:34 TASR

Fanúšikovia sa môžu, samozrejme okrem obľúbených pesničiek, tešiť vo väčšine miest aj na zaujímavú svetelnú šou, z ktorej je nadšený aj samotný spevák skupiny Kuly. "Mala by byť vo väčšine miest, kde budeme hrať. Je to neskutočná vec a koncert rôznymi svetelnými efektmi dostáva úžasnú atmosféru. Rozmýšľali sme aj o pyrotechnike, ale to sa ešte uvidí," povedal pre TASR. Pri väčšine koncertov tam, kde to priestory dovolia, bude špeciálne zostavené aj pódium, na ktorom sa budú môcť chlapci s gitarami počas hrania poriadne odviazať.

Speváčka Zuzana Smatanová, ktorá s Kulym nahrala úspešný duet Pár dní, bude mať na koncertoch samostatný, 45-minútový blok. "Nebude našim predskokanom, ale hosťom," zdôrazňuje s úsmevom spevák. Turné kapely potrvá do 7. mája.

Skupina Desmod si z marcového odovzdávania cien Aurel, kde mala hneď štyri nominácie, odniesla dve víťazné sošky. Prvú z kategórie Najúspešnejšia slovenská kapela akademického roka a druhú za Pieseň roka, ktorou sa stal práve song Pár dní so Zuzanou Smatanovou.