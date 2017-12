V Banskej Štiavnici sa objavil pes, ktorý uvidel Boha

Nový divadelný festival Vlnoplocha otvára temná groteska o tom, aké ťažké je vrátiť sa do starých koľají

15. jún 2016 o 16:46

V jednom z malebných banskoštiavnických dvorov sa tento týždeň dejú zvláštne veci. Okrem toho, že múry obrastajú psím vínom, sa tu nenápadne šíri aj chýr, že istý pes uvidel Boha. Chodí vraj do ulíc kradnúť chlieb a patrí pustovníkovi, ktorý sa pred časom usadil za mestom. Jeho obyvatelia veľmi do kostola nechodia, no chýru uverili a psa sa začali báť až tak, že sa kompletne obrátili.

Nebojte sa, nie je to pravda, i keď trošku aj áno. Aspoň v tom, že vo dvore Jašterice v Banskej Štiavnici sa tento týždeň niečo dôležité deje. Divadelný súbor Third Hand Theatre Company sa inšpiroval geniom loci a svoju pripravovanú inscenáciu Pes, ktorý uvidel Boha, vsadil práve do autentických priestorov starobylého dvora.

Third Hand Theatre Company - na fotografii ešte v počiatkoch v škótskom Edinburghu - otvára prvý ročník festivalu Vlnoplocha v Banskej Štiavnici. (zdroj: FOTO - VLNOPLOCHA)

Rovnomenná poviedka talianskeho poviedkara, maliara a básnika Dina Buzzatiho protagonistom pomohla zadaptovať do divadelnej podoby silný príbeh s podobenstvom o malom meste, v ktorom ľudia neoplývajú veľkými morálnymi zásadami a cnosťami, no stačí jediná fascinujúca klebeta, ktorej sa dá uveriť, a stanú sa razom počestnými.

Temnú jarmočnú grotesku o tom, aké ťažké je vrátiť sa do starých koľají, či už sú dobré, alebo zlé, naštudovala režisérka Mila Dromovich so svojím tímom, ktorý pred deviatimi rokmi založila v škótskom Edinburghu spolu s Marekom Kundlákom a Martinom Meľom. Spočiatku mali medzinárodné zloženie, teraz spolupracujú s domácimi divadelníkmi.

Pes, ktorý uvidel Boha, je už ich štvrtou inscenáciou vytvorenou priamo v Banskej Štiavnici. Divadelníci si zakaždým vyberajú špecifický priestor – svoje hry uvádzali už pri štiavnickom tajchu, vo výklade opusteného hotela či v opustenej jedálni starej školy.

Premiéra ich najnovšieho „dvorného“ titulu dnes večer otvára prvý ročník divadelného festivalu Vlnoplocha. Jeho organizátori na čele s Veronikou Gabčíkovou, režisérkou a bývalou riaditeľkou Starého divadla v Nitre, chcú v Banskej Štiavnici začať budovať novú pravidelnú tradíciu.

Takzvaný festival progresívneho divadla nadväzuje na inšpiratívne site-specific autorské projekty a bude mať slovensko-český presah. Predstavia sa na ňom súbory Med a prach, divadlo Do Houslí, ZkuFraVon, Piki, Pat, Odino, Veteš a ďalšie. V duchu témy divadlo ľudskosti – ľudskosť v divadle uvedú do konca týždňa sedemnásť inscenácií s pestrými autorskými prístupmi.

Vlnoplocha: Pes, ktorý uvidel Boha

Divadelný festival / Dvor Jašterice Banská Štiavnica, štvrtok 21.30