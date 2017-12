Burning Man prichádza do Európy

Atmosféru slávneho festivalu z nevadskej púšte prenesú organizátori do Holandska.

15. jún 2016 o 17:21 sme.sk

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Slávny festival Burning Man, ktorý sa každoročne odohráva v nevadskej púšti, prichádza do Európy. Informovala o tom holandská verzia magazínu Esquire.

Podujatie existuje v Spojených štátoch už od roku 1986, vzniklo ako experiment, pri ktorom účastníci festivalu musia vytvoriť na niekoľko dní komunitu uprostred ničoty.

Musia sa tu navzájom starať o zábavu, ale aj o základné ľudské potreby. Minulý rok sa ho zúčastnilo sedemdesiat tisíc návštevníkov.

Vyzerá to tak, že jeho atmosféru organizátori na tri dni od budúceho prenesú aj do Holandska pod názvom Where the Sheep Sleep. Lístky na podujatie získajú len tí, ktorí sa registrujú na facebookovej stránke.