Budeme mať dva filmové festivaly naraz. Koľko nám ich na Slovensku treba?

Art Film fest sa presťahoval do Košíc. To neznamená, že v Trenčianskych Tepliciach festival nebude.

16. jún 2016 o 9:12 Kristína Kúdelová

Budúci týždeň budú na Slovensku naraz dva filmové festivaly. Jeden v Košiciach, druhý v Trenčianskych Tepliciach. A je možné, že niekoľko dní pred ich začiatkom ešte ľudia nevedia, v ktorom meste aký hľadať.

Preto spresňujeme: v Košiciach je Art Film Fest, presunul sa tam po tom, čo bol 23 rokov v Trenčianskych Tepliciach. Na východ sa odsťahoval, pretože vraj v malom kúpeľnom meste nenachádzal podporu poslancov a trápil sa s nedostatočným festivalovým vybavením.

S Art Film Festom, jeho štruktúrou, júnovým termínom a tradíciou odovzdávať ceny Zlatá kamera a Hercova misia sa do Košíc presťahovala aj väčšina organizačného štábu – no jeho zakladateľ Peter Hledík sa už na novej etape nezúčastňuje a stojí za novým Medzinárodným filmovým festivalom Trenčianske Teplice. Ktorý sa, zrejme aj cielene, s termínom Art Film Festu prekrýva.

Cena Hercova misia sa už bude odovzdávať v Košiciach. (zdroj: TASR)

Vyzerá to, akoby sa vychádzalo v ústrety dvom typom publika. Tomu, čo je zvyknuté na istý festivalový štandard a nebolo by rado, keby ich festival upadal. A aj tomu, čo je zvyknuté, že v júni je v ich meste festival, a možno mu až tak veľmi nezáleží na tom, aký.

Za dvoma festivalmi v jednom čase sa však dá zároveň vycítiť súboj festivalov. Spoločne sa predsa uchádzajú o podporu z Audiovizuálneho fondu a o obmedzený počet divákov, ktorí sú ochotní presunúť sa za umením. Z veľkého množstva festivalov je dnes len zopár takých, čo sa vďaka verejným zdrojom môžu stať silnou a stabilnou značkou.

Aké teda naše festivaly sú, koľko nás stoja a akú majú úroveň?

Art Film Fest: v Košiciach sa ostatným vzdiali

V súťaži o priazeň komisie Audiovizuálneho fondu Art Film Fest momentálne víťazí. „Je to najstarší a najvýznamnejší festival,“ píše sa v jej hodnotení, „svojou profesionálnou prípravou a realizáciou si získal dôveru odborných inštitúcií a publika.“

Pritom v Trenčianskych Tepliciach nemal veľa možností na to, aby návštevnosťou prekonal Medzinárodný filmový festival Bratislava, a nedostatok kín nevyriešil ani tým, že sa rozšíril do Trenčína. Ani kvalitou sa program príliš neodlišoval od Bratislavy, no v Audiovizuálnom fonde vycítili, že na rozdiel od nej je na vzostupe. Oceňuje, že podpora z verejných zdrojov tvorí približne len 30 percent z jeho rozpočtu.

Do festivalových priestorov v Košiciach sa zapojí aj Kunsthalle. (zdroj: TASR)

Na konci vlaňajšieho ročníka uzavrel svoje snahy donútiť poslancov v Tepliciach k väčšej spolupráci a odsťahoval sa do Košíc, kde mu sľubujú minimálne desaťročnú podporu. V meste, ktoré bolo v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry a má vďaka tomu vynovené a zaujímavé priestory vhodné na festival, môže Art Film Fest ešte vyrásť a odbehnúť svojej konkurencii.

Možno zo západného Slovenska naň veľa ľudí nepocestuje, no niekoľko stredných a vysokých škôl mu zrejme publikum zabezpečí.

Rok vzniku: 1993.

Počet divákov v roku 2015: 18-tisíc.

Rozpočet: 610-tisíc eur.

Podpora z Audiovizuálneho fondu: 160-tisíc eur

Termín a miesto konania: Košice, 17. – 25. júna 2016.

