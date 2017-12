Bratislava nevyužila, že je Little Big City (rozhovor)

Slovenské festivaly by sa nemali tváriť na to, na čo nemajú, hovorí francúzsky kritik Matthieu Darras.

16. jún 2016 o 9:45 Kristína Kúdelová

Aký je rozumný počet festivalov na Slovensku?

„Nemyslím si, že by v ich počte mala byť nejaká hranica. Festivaly sú obrazom kultúrnej vitality a rôznorodosti krajiny, čím ich je viac, tým lepšie. My vo Francúzsku máme aj festival venovaný ostrovným filmom, v Bretónsku na ostrove Groix, na inom festivale sa zas premietajú iba filmy, v ktorých sa akcia odohráva vo vlaku. Samozrejme, je nutné, aby mali festivaly svoj zmysel a boli rozpoznateľné. Ak ide len o to, aby sme tristokrát dostali ten istý syr, to veľký význam nemá.“

Vedeli by ste povedať, ktorý z našich festivalov je najlepší?

„Najlepšími festivalmi sú tie, ktoré sú konzistentné, majú jasný cieľ a vznikli zo správnych dôvodov. Problémom Slovenska je, že sa festivaly tvária na to, čím nemôžu byť, ak si dajú ciele, ktoré nemôžu dosiahnuť. Niekedy vznikajú aj pre dôvody, ktoré si nemôžu priznať.“

Dá sa nejako definovať festival?

„Pod tento termín sa dajú zlúčiť rôzne typy prehliadok, ktoré navzájom nemajú nič spoločné. Niektoré chcú zdynamizovať kultúrny život v meste, niektoré sa venujú len istej téme. To sú také tie drobné festivaly, za ktorými stoja rôzni nadšenci a ktorých môže byť hocikoľko. Na Slovensku však nie je žiadny taký festival, ako sa vníma na medzinárodnej úrovni. Taký, čo by si dal za úlohu vniesť lokálny priemysel na filmovú mapu sveta, podporoval by medzinárodnú tvorbu a ktorý by bol rozhodujúcim v kariére filmára. Ak mám byť úprimný, v Európe je veľa krajín, čo taký festival nemajú. Napríklad ani susedné Maďarsko.“

Máme aspoň taký festival, čo by sa k tejto kategórii mohol ešte priblížiť, len zatiaľ nevyužil svoj potenciál?

„Mohol by byť v Bratislave. Jej výhodou je história, poloha, úroveň jej kultúrneho vybavenia a špecifickosť Little Big City. To sú veľké plusy – Bratislava ich zatiaľ dostatočne nevyužila na to, aby mohla organizovať festival medzinárodného dosahu.“

Tento rok zmenil Art Film Fest svoje miesto. Z Trenčianskych Teplíc a Trenčína sa presťahoval po dvadsiatich troch rokoch do Košíc. Je to dobrý nápad?