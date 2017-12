Natalie Imbruglia sa na scénu vrátila s novým albumom

20. apr 2005 o 15:38 SITA

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Natalie Imbruglia sa novým štúdiovým albumom Counting Down the Days, ktorý vyšiel začiatkom apríla, vrátila na hudobnú scénu. Natalie je spoluautorkou desiatich z dvanástky piesní. Spolupracovala aj na tvorbe singla Shiver, ktorý patrí aj v slovenskej Airplay Chart medzi najhranejšie - posledné dva týždne je na desiatom mieste. “S týmto albumom som spokojná a som naň skutočne hrdá,” povedala Natalie. "Vždy sa potrebujem cítiť v pohode nie len v hudbe, na ktorej pracujem, ale aj s ľuďmi, s ktorými robím a práve na Counting Down the Days som spolupracovala s úžasnými ľuďmi. S nahrávkou som naozaj spokojná.”

Album vznikal od roku 2002 a podľa Natalie mali dostatok materiálu aj na dva albumy. Preto bol podľa jej slov proces nahrávania ako vybrusovanie myšlienok a nastavovanie smeru, ktorým sa má album vydať.

Natalie Imbruglia sa narodila 4. februára 1975 v Novom Južnom Walese, v Austrálii. Kariéru začala v 17 rokoch v televíznom seriáli Neighbours. Hrala v ňom až do roku 1994. V roku 1997 nahrala prvý album Left of the Middle, ktorého sa predalo viac ako šesť a pol milióna kusov. V novembri 2001 vydala druhý album White Lilies Island, ktorý napísala počas turné v Británii a USA.