Aj animované postavičky musia zastupovať LGBT komunitu

Pri filme Hľadá sa Dory sa hovorí aj o jej transgender rybičke.

16. jún 2016 o 16:21 Kristína Kúdelová

Rozprávka Hľadá sa Dory nie je len takým obyčajným filmom o rybičkách. Dnes už aj takýto typ zábavy myslí na to, že by mal odzrkadľovať pohyb a vývoj modernej spoločnosti. Preto sa medzi animovanými rybkami vyskytuje aj jedna ostnatá raja, ktorá počas príbehu zmení rod. Komentovala to herečka a populárna moderátorka Ellen DeGeneres, ktorá nahovorila hlavnú postavičku, modrú rybičku Dory.

„Všetko, s čím sa v médiách stretávame – a je jedno, či je to televízia alebo film, by malo odzrkadľovať to, čo sa deje vo svete,“ cituje ju denník The Independent. „Myslím si, že všetci by mali byť viditeľní a niekým zastupovaní.“

Rozmanitý svet pod hladinou mora sa má podobať na náš ľudský svet. (zdroj: OUTNOW)

V jednej z upútaviek na film možno zaznamenať aj rybičky v ženskom rode s rybím mláďatkom, čo si diváci vyhodnotili ako lesbický pár. Režisér Andrew Stanton to vraj nechcel komentovať, tvrdil, že niet „dobrej ani zlej odpovede“.

Film Hľadá sa Dory nie je prvým príkladom, keď sa gay hrdinovia dostávajú do detských rozprávok. Po tejto ceste sa už vydali seriály Steven Univers, Advanture Time či Legend of Korra. Štúdio Disney len reaguje na stupňujúce sa požiadavky LGBT komunity, aby boli filmové postavy a ich vzťahy rozmanitejšie. BBC píše, že by bola rada, keby ju v pokračovaní rozprávky ľadové kráľovstvo zastupovala kráľovná Elsa. A potvrdila tým špekulácie, ktoré sa už aj tak medzitým okolo nej vytvorili.