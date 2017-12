Budúcnosť Indianu Jonesa je už známa. Prežije piaty diel?

Harrison Ford sa s divákmi rozlúčil ako Han Solo, fanúšikovia sa oprávnene boja, že to isté sa stane aj Indianovi Jonesovi.

16. jún 2016 o 16:28 Kristína Kúdelová

Harrison Ford už zahral všeličo, ale dve jeho úlohy sú predsa len výnimočnejšie ako všetky ostatné. Jednou je Han Solo z Hviezdnych vojen, druhou Indiana Jones. A keďže tvorcovia Star Wars si nedávno dovolili Hana Sola zabiť, logicky vznikli obavy, že niečo podobné prichystá aj Steven Spielberg pre Indianu Jonesa.

Šokujúce by to nebolo. Už keď sa v roku 2008 dostala do kín štvrtá časť Kráľovstvo krištáľovej lebky, bolo zrejmé, že sa chystá na generačnú zmenu: Vo filme sa zjavil Shia LaBeouf ako Indianov syn.

Shia LaBeouf. Vo filme Tajomstvo krištáľovej lebky sa ukázalo, že Indiana Jones má pokračovateľa. (zdroj: OUTNOW)

Ale Harrison Ford je stále vo forme. (zdroj: OUTNOW)

Spielberg však zatiaľ nemá ničiteľské plány, a hoci sa nový diel dostane do kín v roku 2019, už teraz pre Hollywood Reporter povedal: „Jedno môžem prezradiť, Indianu Jonesa na konci nezabijem.“

Riaditeľ štúdií Walt Disney povedal, že „Indiana Jones je jedna z najväčších postáv histórii kinematografie“ a že sa už nevie dočkať jeho návratu. To sa nevedeli ani fanúšikovia Star Wars, a čoho sa dočkali. „Hans Solo sa obetoval, aby svojou smrťou dodal ságe vážny tón,“ vysvetlil neskôr Harrison Ford pre BBC. Je dobré, ak Spielberg chápe, že komediálne ladený Indiana Jones nič také nepotrebuje.