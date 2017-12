S Dory nevstúpiš dvakrát do toho istého mora

V kinách je pokračovanie animovaného hitu Hľadá sa Nemo.

16. jún 2016 o 16:57 Miloš Ščepka

Väčšie akvárium s väčšími obyvateľmi, viac hľadania aj akcie. Po filme Hľadá sa Nemo prichádza rozprávka Hľadá sa Dory. Hoci sa tvorcovia sústredili na jediný prvý plán, dokonale sa s ním pomaznali.

Keď sa obyvateľom akvária v zubárskej ambulancii P. Shermana na ulici Wallaby Way 42 v Sydney podarilo ujsť a naskákať do mora, čakali sme, že pokračovanie jedného z najúspešnejších celovečerných digitálne animovaných filmov všetkých čias nám ich príbeh dopovie. Akváriové živočíchy v divokom mori – to je predsa téma!

Na kamarátov z akvária však akoby tvorcovia filmu Hľadá sa Nemo zabudli. Zamerali sa na Dory, roztržitú belasú kamarátku starostlivého tatka Marlina a jeho synčeka. Ak vydržíte až do konca záverečných titulkov, zistíte, že nezabudli, no tak či onak – Hľadá sa Dory o nich nie je.

Väčšie, silnejšie a viac

Tvorcovia si vybrali Dory aj preto, že je najpopulárnejšou animovanou postavičkou na sociálnych sieťach a predstavuje teda záruku komerčného úspechu. Hoci sme na pokračovanie čakali takmer trinásť rokov, príbeh nestavia na originalite, ale tiež hrá na istotu. Je variáciou toho pôvodného, osvedčeného. Ako býva v pokračovaniach zvykom, všetko je väčšie, mohutnejšie, silnejšie a je toho viac.

Zábudlivá Dory si spomenie na rodičov a vyberie sa ich hľadať. Nemo a Marlin sa vyberú hľadať Dory. Cesta ich zavedie až do veľkého morského akvária v Kalifornii s tisíckami obyvateľov. Ich pomocníkmi nie sú rybky a krevetky z interiérového akvária, ale chobotnice, tulene, belugy a žraloky obrovské. A ak si myslíte, že do filmu o nich sa nedá zamontovať automobilová naháňačka, veľmi sa mýlite.

Nemyslite, konzumujte!

Aj myšlienkové podhubie je v porovnaní s prvým filmom zredukované. Neriešia sa tu spletité vzťahy otcov a synov ako v origináli, prednosť má akcia. Príbehy vedľajších postáv nie sú nijako rozvinuté, pointované a zavŕšené. Všetka pozornosť sa sústreďuje na jediný prvý plán. No ten je – aj napriek recyklácii postáv, situácií i samotného príbehu – doslova vypracovaný, rovnocenne po stránke výtvarnej, animátorskej, scenáristickej i režijnej.

Komické aj dojímavé situácie sa vyvíjajú nenásilne, zľahka a s presným načasovaním. Hoci akčné scény sú vynikajúco vymyslené i realizované, často je výdatným zdrojom humoru už len mimika postáv. Na zvážnenie a zamyslenie sa stačí pohľad či odmlka. Svet pod hladinou aj nad ňou pripomína presvedčivým fotorealizmom nedávneho Dobrého dinosaura. A slovenský preklad i dabing tentoraz s filmom optimálne súzvučia, bez falošných tónov, hravo a zábavne.

Starý príbeh pre nové publikum

Hľadá sa Dory nás vracia späť pod morskú hladinu, k starým známym hrdinom, k starému známemu príbehu. No staré príslovie nás učí, že nemožno vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. Ani do rovnakého mora. Hoci tam od Nemovho dobrodružstva uplynulo len zopár mesiacov, v našom svete za trinásť rokov detskí diváci dospeli a do kina možno prídu s vlastnými deťmi. Azda zažijú rovnaký jedinečný pocit skvelej zábavy, vtipu, hravosti, napätia, dojatia i poézie, ako my v roku 2003.