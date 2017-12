Prefíkaní iluzionisti z Podfukárov sa vrátili aj s Danielom Radcliffom

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

17. jún 2016 o 8:27 Miloš Ščepka

Centrálna inteligencia

(Central Intelligence, USA 2016, 114 minút)

Boba Stonea na strednej škole šikanovali. A najhorší bol Calvin Joyner. Keď sa po rokoch zídu na školskom stretnutí, Boba hrá obor Dwayne Johnson a Calvina útly Kevin Hart. Áno, Rawson Marshall Thurber (Vybíjaná: Choď do toho na plné gule, My sme Millerovci) nakrútil ďalšiu komédiu pre potechu najširších diváckych más. Nestačí, že roly sa vymenili – vysvitne, že Bob je tajný agent v nebezpečenstve. Calvin sa nevdojak zapojí do jeho boja za záchranu sveta.

Hľadá sa Dory

(Finding Dory, USA 2016, 98 minút)

V roku 2003 sme šťastne našli mláďa klauna očkatého, tentoraz budeme pomáhať s hľadaním príbuzných jeho priateľky, rybky Dory. Je taká roztržitá a zábudlivá, že by bol div, ak by sa pri tom sama nestratila. Hoci v našom svete uplynulo takmer trinásť rokov, príbeh sa odohráva len šesť mesiacov po Hľadá sa Nemo. Andrew Stanton si k réžii prizval debutujúceho Angusa MacLanea. Ako je zvykom, predstavenie sprevádza krátky film, tentoraz s názvom Čvirik.

Marguerite a Julien

(Marguerite et Julien, Francúzsko 2015, 110 minút)

V roku 1971 pripravoval scenárista Jean Gruault (Vanina Vanini, Jules a Jim, Divoké dieťa, Zelená izba, Príbeh Adély H.) pre Françoisa Truffauta príbeh zakázanej lásky šľachtických súrodencov zo 17. storočia. Projekt napokon až vlani realizovala francúzska herečka, scenáristka a režisérka Valérie Donzelli v spolupráci s kameramankou Céline Bozonovou a strihačkou Pauline Gaillardovou. Po boku Anaïs Demoustierovej hrá režisérkin niekdajší životný partner a spoluscenárista snímky Jérémie Elkaïm.

Podfukári 2

(Now You See Me 2, USA 2016, 131 minút)

Nevracia sa len animovaná háveď z morského útesu. Prefíkaní iluzionisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco a Lizzy Caplanová, hrdinovia úspešného akčného komediálneho thrilleru Louisa Leterriera Podfukári z roku 2013 sú späť, aby prekazili plány mága Waltera Mabryho (Daniel Radcliffe). Opäť spoluúčinkujú aj Morgan Freeman a Michael Caine, režíruje taneční, choreograf a tvorca tanečných filmov Jon M. Chu. Tvorcovia nelenili a ešte pred premiérou ohlásili aj trojku.