Zomrel hudobný skladateľ Ladislav Kupkovič

17. jún 2016 o 10:05 sme.sk

V stredu 15. júna zomrel vo veku 80. rokov hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ladislav Kupkovič. O úmrtí informovala jeho rodina, správu zverejnilo Hudobné centrum spolu s informáciami o jeho živote:

Kupkovič sa narodil v roku 1936 v Bratislave. Študoval hru na husliach a dirigovanie. Bol hráčom Slovenskej filharmónie, členom orchestra Lúčnice, od roku 1965 bol skladateľom v slobodnom povolaní.

Neskôr inicioval vznik súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na interpretáciu súdobej experimentálnej hudby a pre vtedajšiu generáciu mladých slovenských skladateľov sa stal dôležitou tvorivou a interpretačnou platformou. V roku 1969 sa rozhodol odísť do Nemecka, získal štipendium na pobyt v Západnom Berlíne. O dva roky neskôr už pôsobil v Kolíne nad Rýnom, prijal aj miesto docenta na škole v Hannoveri. Tu pôsobil až do odchodu do dôchodku.

Patril k najaktívnejším slovenským skladateľom, okrem iného je autorom 3 opier, 7 symfónií, 7 husľových koncertov, 10 husľových sonát, 10 sláčikových kvartet a viac než 500 filmových, televíznych a javiskových hudieb. V roku 1967 získal cenu Igric za najlepšiu filmovú hudbu roka (Ohnivé rieky, réžia Ctibor Kováč).