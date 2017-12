Inekafe má namierené aj do Prahy, kde pred 10 rokmi predali len sedem lístkov

20. apr 2005 o 17:00 TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Už vo štvrtok odštartuje ojedinelé retroturné kapely Inekafe, ktorá sa po siedmich rokoch opäť predstaví v pôvodnej zostave, teda Vraťo - gitara, Cibi spev, Wayo - basa a Dodo - bicie.

Napriek tomu, že chlapci spolu dlhé roky nehrali, si vraj po niekoľkých skúškach pripadali, akoby sa pri nástrojoch naposledy stretli predvčerom. "Bolo to ako hibernačný spánok. Už sme si nepamätali niektoré akordy, ale po niekoľkých skúškach prišli staré časy," hovorí líder Inekafe Vratko Rohoň, ktorý najviac ocenil, že so starými kamarátmi dokázali zabudnúť na to, čo bolo. Pôvodná zostava sa totiž nerozišla práve najšťastnejšie a svoje zohrali aj iné názory na podiely z predaja prvého albumu, ktorý si sami vydávali. Po dlhom období koncertovania po undergroundových kluboch a festivaloch kapela v roku 1995 zabodovala hitom 090x. "Nemali sme skúsenosti, ani veci zmluvne podchytené, a keď sa začal album dobre predávať, každý sme si veci vysvetľovali po svojom a nabralo to rýchly spád. Dnes, keď sa na to spätne pozerám, išlo o smiešne peniaze," uvažuje Vratko, ktorý sa však teší, že nakoniec všetko dobre dopadlo. "Dnes má scéna o jednu neopunkovú kapelu viac - Inekafe a Plus mínus. My sme vydali niekoľko albumov, oni tiež a som rád, že sme sa mohli stretnúť na tomto turné," dodáva. Zdôraznil však, že ide o jednorazovú záležitosť a myšlienka návratu k pôvodnej zostave je nereálna. "Nebolo by to fér voči súčasnému tímu, s ktorým sme urobili tri albumy, stali sa zlatými Slávikmi, predali tisíce albumov a odohrali stovky koncertov," myslí si.

Situácia & Vitaj! retro tour 2005, kde chlapci odohrajú výlučne skladby z týchto dvoch albumov, má len šesť zastávok. Vo štvrtok 21. apríla v Prahe, 22. apríla v Českých Budějoviciach, 23. apríla v Brne, 28. apríla v Ostrave, 29. apríla v Košiciach a 30. apríla v Bratislave. V tejto súvislosti si Vratko zaspomínal aj na prvé pražské koncerty, ktoré sa skončili veľkým prepadákom. "Nejaký človek, ktorý počul naše demo, nás pozval na pankáčsky festival. Išli sme tam vlakom, nemali sme kde spať, bola strašná zima a festival bol niekde v maštali. Do Prahy sme sa odvážili ísť až po troch rokoch. Predali sme len sedem vstupeniek, takže sme koncert zrušili, " smeje sa Vraťo s tým, že nakoniec si záujem českého publika "vydreli", keď si ich vlani v decembri do jedného z klubov prišlo pozrieť asi sedem stoviek fanúšikov.