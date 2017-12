Pozrite sa, ktoré futbalové hviezdy sa stali hercami, režisérmi a spevákmi

Kým sú vlastne Zidane, Maradona, Ronaldo? Filmové festivaly na to často prinášajú lepšie odpovede ako zápasy.

19. jún 2016 o 9:05 Kristína Kúdelová

Niekedy na nich režiséri nasadia sedemnásť kamier, niekedy sa stávajú hercami a niekedy aj režisérmi. Toto sú príklady, keď filmové umenie dokáže o futbalistovi vypovedať viac ako športový zápas. Jeden z nich uvádza práve art Film Fest v Košiciach.

video //www.youtube.com/embed/8NI5oTTW_is

1. Náhradník

Z majstrovstiev sveta pred desiatimi rokmi odohral francúzsky reprezentant Vikash Dhorasoo len šestnásť minút. Ešte aj film, ktorý nakrútil z frustrácie, že ho tréner Domenech nechával sedieť na lavičke, bol dlhší. Kým sa všetci tešili, že Zinedine Zidane je stále vo forme, on malou kamerou Super 8 zaznamenával, aké je to byť tým, čo čaká, že futbalová legenda odíde do dôchodku a on dostane konečne šancu.

V hotelovej izbe nakrúcal, ako jeho ľavá noha súperí s pravou, ako miesto skutočného futbalu hrá aspoň stolný futbal, a ako sa od nudy pýta mravca: Aj ty sa cítiš taký sám?

Svoje dielo nazval Náhradník a medzi spoluhráčmi ani fanúšikmi s ním nenašiel veľké pochopenie. Na festival do Berlína sa dokonca dostal s podtitulom: Film, ktorý zakázala francúzska federácia.

Francúz Vikash Dhooraso si film o svojom údele náhradníka nakrútil sám. (zdroj: OUTNOW)

2. Portrét 21. storočia

Zidane Zidane, na toho by bola jedna Super 8 kamera až nemiestne málo. Režiséri Douglas Gordon a Philippe Parremo si nachystali až 17 kamier, keď nakrúcali film Zidane: Portrét 21. storočia. Premiéru v Cannes mal pred desiatimi rokmi, keď hral ešte Zidane v Reale Madrid.

Cieľ bol prostý, zdokumentovať jeden kompletne celý futbalový zápas. Na výsledok pri tom režiséri kašľali, aj na kontext hry. Oni boli s tými sedemnástimi kamerami nalepenými na Zidanovi, aby mohli do posledného detailu ukázať, ako sa na ihrisku správa. Nielen to. Bolo aj počuť, ako dýcha.

Na modernom dokumente spolupracovali kameramani, čo sú zvyknutí pracovať s Almodóvarom, Stoneom, Scorsesem. No technický úspech zatienila pointa filmu. Na konci zápasu dostal Zidane červenú kartu a predčasne odchádza z trávnika. O dva roky neskôr sa veľmi podobne skončila aj jeho kariéra.

video //www.youtube.com/embed/fArFf4soDis

3. Looking for Eric

Dá sa povedať, že vo filme to dotiahol najďalej Eric Cantona. Výbušný futbalista je zrazu hercom. Komédie, gangesrky, nič mu nerobí problém.