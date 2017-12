Rick Astley sa vrátil na vrchol britskej hitparády

Nový album 50 vydal po dekáde, počas ktorej sa jeho tvár stala populárnym internetovým žartom.

19. jún 2016 o 14:08 sme.sk

LONDÝN. BRATISLAVA. Úžasné, neuveriteľné, po veľmi veľmi veľmi dlhom čase, takými superlatívami opísal britský spevák Rick Astley svoje umiestnenie na vrchole britskej albumovej hitparády. Citoval ho denník Independent.

Nahrávku 50 vydal po dekáde, počas ktorej sa jeho najväčší hit, pieseň Never Gonna Give You Up stala obľúbeným internetovým žartom. Hovorí sa tomu Rickrolling a jeho obeťou sa stanete, ak na vás niekde vyskočí video s tancujúcim Rickom Astleym a vy ste očakávali úplne iný odkaz na danej stránke. Často tento fór nájdete na youtube.

video //www.youtube.com/embed/DLzxrzFCyOs

Astleyho nový album sa na vrchol vyšplhal nečakane, predbehol dokonca aj novinky Paula McCartneyho a Toma Odella. Na druhej strane hitparáda odhalila, že Astley predal viac fyzických nosičov, aj keď Odell bodoval na streamovacích službách a v digitálnych stiahnutiach.