Netflix je úspešný, pretože pozná ten správny trik (rozhovor)

Anglický režisér Stephen Daldry nakrúca pre Netflix seriál o kráľovnej. Vraví, že The Crown vzniká v úplnej slobode.

20. jún 2016 o 11:25 Kristína Kúdelová

Je to najviditeľnejšia žena, na svete, ktorá zostáva neviditeľná. Po troch nomináciách na Oscara sa STEPHAN DALDRY odhodlal k seriálu o britskej kráľovnej. Pre SME o ňom hovoril na Art Film Feste v Košiciach, kde dostal Zlatú kameru.

Toľko vecí sa deje vo svete, mení, prichádza a odchádza. Len britská kráľovná je po desaťročiach ešte stále tu. Ako je to možné?

„Pretože žije! To je odpoveď. Ľudia žasnú nad tým, ako dlho nám vládne – no nie je pozoruhodnejšie to, že tak dlho žije? Samozrejme, nechcem to teraz zjednodušovať, veď ona nežije len tak. Žije a patrí medzi tých, čo vytvárajú európsku aj svetovú históriu. Ovplyvnila dvadsiate storočie, patrí aj do 21. storočia a to je veľká vec. A okrem toho, má úžasnú rodinu.“

Čo sa vám na nej páči?

„Keď vravím úžasná, nemusíte si to nevyhnutne vysvetľovať v superlatívoch. Je to v mnohých smeroch disfunkčná rodina, plná trám, kríz, afér, rozvodov. Nie je to úžasné? Mňa to dojíma a zároveň vzrušuje, pretože keď sa niečo stane v kráľovskej rodine, má to aj politický rozmer a Británie sa to konštitučne dotýka.“

Stephen Daldry má tri nominácie za filmy Billy Elliot, Hodiny a Predčítač. V Košiciach na Art Film Feste dostal za svoje dielo Zlatú kameru. (zdroj: TASR)

Pre dramatickú účely je zrejme treba narušiť bezchybný image, ktorý si kráľovná tak starostlivo pestuje. Aké majú britskí režiséri na to možnosti?

„Neviem, či má kráľovná až taký bezchybný image... Aj ona aj my vieme, že je to dvojitá kráľovná. Jedna je tá oficiálna, verejná persóna, ktorá nás reprezentuje, a tá druhá je obyčajná vidiečanka, ktorá miluje svoju rozháranú rodinu a musí neustále riešiť jej spory.“

Môže o nej seriál priniesť niečo objavné?

„Veľké súkromné odhalenie nečakajte, ale zdokumentujeme jej verejný obraz, ktorý sa už buduje šesťdesiat rokov. Zistíte pri tom, že je to najviditeľnejšia žena na svete, ktorej sa neuveriteľne darí zostať neviditeľnou.

Myslíte si, že ju poznáte? Je to aj vaša kráľovná.

„To je zaujímavé. Vyrástol som s ňou, áno, je to i moja kráľovná. No musím uznať, že ju vôbec nepoznám. Preto bude mať aj seriál zmysel. Myslíme si, čo všetko o nej vieme, a pritom nevieme skoro nič. To je to.“

Mladých manželov na britskom kráľovskom tróne hrajú v dvoch sezónach Claire Foy a Matt Smith. (zdroj: NETFLIX)

Seriál The Crown sa začne vysielať v novembri, Stephen Daldry vraví, že bude mať 60 častí. (zdroj: NETFLIX)

Zaujíma vás, čo si myslí o Brexiite?

„Ona nemôže hovoriť o Brexite. Nemá to dovolené. Je zakotvené v ústave, že nemôže prejaviť svoj názor.“

Lenže ona ho asi má.