Pozrite si ukážku z dokumentu o Beatles

Nový film režíruje oscarový Ron Howard, premiéru bude mať v septembri.

22. jún 2016 o 14:49 TASR

Svetová premiéra dokumentárneho filmu oscarového režiséra Rona Howarda o ranej fáze kultovej britskej skupiny The Beatles sa uskutoční v Londýne 15. septembra. Informovali o tom v pondelok producenti snímky The Beatles: Eight Days a Week, ktorí súčasne prezentovali aj krátku ukážku z filmu.

Tvorcovia sa za pomoci oboch žijúcich členov skupiny, sira Paula McCartneyho a Ringa Starra, ako aj vdov po Johnovi Lennonovi a Georgeovi Harrisonovi, Yoko Ono a Olivie Harrisonovej, zamerali na obdobie rokov 1961-65 a vtedajší závratný vzostup popularity formácie z Liverpoolu. Využili pri tom aj doteraz nezverejnené zábery z dobových turné štvorice, ktorá spôsobila vo svete beatlemániu.

Dokument približuje cestu Beatles od začiatkov v liverpoolskom podniku The Cavern Club až po ich posledný oficiálny koncert v San Franciscu. Ide o prvý celovečerný film o Beatles od roku 1970, od snímky Let It Be.