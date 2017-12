Referendum počas Euro 2016? To kto vymyslel taký dátum?

Anglický herec Dave Johns prišiel do Košíc predstaviť Zlatú palmu z Cannes. Výborný film Ja, Daniel Blake.

21. jún 2016 o 13:42 Kristína Kúdelová

KOŠICE. „To musíte byť z kameňa, aby vás tento film nedojal,“ hovorí anglický herec Dave Johns. Na Art Film Fest do Košíc prišiel predstaviť drámu Kena Loacha Ja, Daniel Blake, ktorá len pred mesiacom získala Zlatú palmu na festivale v Cannes. On v nej hrá – výborne – hlavnú úlohu.

V Košiciach si overil, že publikum naozaj nemá inú možnosť, len sa zamilovať do šesťdesiatnika, ktorý bojuje s britskými úradmi. Má za sebou infarkt, a napriek tomu chuť pracovať, no jeho plány narážajú na zvláštne nastavený systém. Lekári mu pracovať nedovolia, a sociálka mu zas nechce dať podporu, pretože sa jej nezdá, že má na ňu nárok. Až taký chorý predsa nie je.

Dave Johns a režisér Ken Loach (vľavo) na festivale v Cannes. (zdroj: TASR/AP)

Nie sú horší ako športovci

„Sledoval som na twitteri, ako na úspech filmu reagoval David Cameron,“ vravel Dave Johns v rozhovore pre SME. „Mnohí filmári sa ho pýtali, či nám nezablahoželá. Medzi nimi aj Sam Mendes. A on? Nič. Doteraz žiadna reakcia. Pritom keď nejakí naši športovci dosiahnu veľký úspech, zvíťazia na majstrovstvách sveta alebo olympiáde, je medzi prvými gratulantmi. Nie je snáď Zlatá palma z Cannes niečím podobným?“

Vo filme Ja, Daniel Blake s Kenom Loachom nepriamo zaútočili na britskú vládu a liberálnu politiku všeobecne. Johns tvrdí, že dnešná doba praje komédii a keďže on je stand-up komikom, patrí medzi tých, čo v Británii zarábajú dobre. Považuje sa za celkom bohatého človeka. „To však neznamená, že si neviem predstaviť, ako sa asi ľudia ako Daniel Blake cítia,“ hovorí. „Slabší a spoločensky ohrození ľudia musia dostať pomoc od tých, čo im pomôcť môžu. Súčasná nezamestnanosť má inú podobu ako mala kedysi, má najmä iné príčiny a mňa vytáča, keď počujem, že ľudia si sami môžu za to, že sú nezamestnaní.“

video //www.youtube.com/embed/2tGE73xC6xE

23. jún je nezmysel

Diváci Art Film Festu boli privilegovaní, film Kena Loach sa zatiaľ oficiálne premietal iba v Cannes a pred pár dňami na festivale v Bologni. Herec Dave Johns prišiel do Košíc len na dva noci, do programu si popri tom potreboval zmestiť aj sledovanie futbalového zápasu Slovensko – Anglicko.

Zápas sa mu páčil, to, že Angličania nedali gól, už oveľa menej. Festival mu vraj však náladu vylepšil. „Je desať hodín, ja som po raňajkách a mám pred sebou skvelú perspektívu. Nemusím nič. Keď som na festivaloch stand -up comedy, každú chvíľu mám vystúpenie a okolo piatej už ani nemám síl vyjsť na pódium. Tu som len uviedol náš film, pozrel si ho a odvtedy už len počúvam pochvaly, že sa ľuďom páči,“ hovorí. „Som šťastný. Verím, že vďaka takýmto festivalovým premietaniam sa aj Davidovi Cameronovi dostane do uší, že ľudia sa s ním identifikovali.“

Z Art Film Festu napriek tomu odchádzal trochu znepokojený, vravel, že výsledok referenda o brexite bude iste tesný. Pritom krútil hlavou: „Nechápem, kto vymyslel tento termín. Organizovať takúto voľbu práve počas majstrovstvách Európy vo futbale, to je hotový nezmysel. Nacionalistické vášne sú na vrchole, to Európe nepraje.“