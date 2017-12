Zomrel trubkár Wayne Jackson, člen bývalého dua The Memphis Horns

22. jún 2016 o 8:43 TASR

MEMPHIS. Vo veku 74 rokov zomrel v utorok americký hudobník Wayne Jackson, hráč na trúbku a člen bývalého inštrumentálneho dua The Memphis Horns. Jackson skonal na zlyhanie srdca, oznámila v stredu agentúra AP.

Jackson pôsobil v duu The Memphis Horns spolu so saxofonistom Andrewom Loveom, ktorý zomrel v roku 2012. Ich dychovú sekciu možno počuť na nahrávkach mnohých interpretov v žánroch soul, blues, R&B, rock, rock 'n' roll alebo pop.

The Memphis Horns, pôvodne šesťčlenné zoskupenie, spolupracovali s Otisom Reddingom, Elvisom Presleym, Neilom Diamondom, Robertom Crayom, Steveom Winwoodom, Stingom, Petrom Gabrielom, Neilom Youngom, Arethou Franklinovou či U2.

Duo v roku 2012 získalo cenu Grammy za celoživotné dielo. Išlo iba o druhý prípad v histórii, keď toto ocenenie udelili sprievodnej inštrumentálnej skupine. Love a Jackson hrali spolu na 52 nahrávkach, ktoré dosiahli prvú priečku rebríčkov.

The Memphis Horns, ktorí vydali aj približne desiatku vlastných albumov, boli v roku 2008 uvedení do Hudobníckej siene slávy (Musicians Hall of Fame - MHOF).