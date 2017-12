Režisér Hviezdnych vojen pripravuje seriál o Jacksonovi

Krátko pred siedmym výročím úmrtia slávneho speváka vyjde biografia o jeho posledných dňoch.

22. jún 2016 o 12:20 Marek Hudec

V sobotu to bude päť rokov, čo svet prišiel o Michaela Jacksona.(Zdroj: TASR/AP)

Mal kúpenú letenku, rezervovaný hotel a vybavené „dobré miesta“ na júlový koncert Michaela Jacksona. Americký spisovateľ a moderátor Tavis Smiley bol fanúšikom speváka od detstva. Preto ho smrť popovej hviezdy tesne pred vystúpením veľmi zasiahla.

Chcel porozumieť, ako k nej vlastne došlo, čo sa presne stalo a preto začal písať biografiu Jacksonových posledných okamihov. Kniha vychádza v Spojených štátoch v týchto dňoch a sprevádza ju ešte jedna správa.

Novela totiž zaujala režiséra posledných Hviezdnych vojen J.J. Abramsa, z príbehu chce spracovať seriál cez svoju produkčnú spoločnosť Bad Robot, informoval Hollywood Reporter. Nie je s ním zatiaľ spojená žiadna konkrétna televízia.

video //www.youtube.com/embed/oRdxUFDoQe0

Skúmať bude Jacksonove vzlety a pády vrátane snahy o tom, aby si napriek popularite zachoval súkromie a taktiež jeho odolávanie tlaku bulváru. Smiley chcel knihou porozumieť spevákovmu rozmýšľaniu, ako sa zrejme cítil a prečo v posledných dňoch nespal. Dal jej aj veľavravný názov Before You Judge Me – Než ma budeš súdiť.

Krátko pred siedmym výročím úmrtia speváka (25.júna) zatiaľ médiá prinášajú ďalšie dohady o jeho intímnom živote. Na internete sa objavili policajné dokumenty z roku 2003 tvrdiace, že sa na jeho ranči Neverland našla detská pornografia.

Jacksonova pozostalosť správy vyvrátila ako „zákerný internetový click-bait.“ Pred siedmymi rokmi svet stratil úžasného umelca a filantropa, ktorý venoval pomoc deťom po celom svete, píše sa v stanovisku. „Skôr chceme naňho spomínať cez jeho dary než cez nepravdivé bulvárny výmysly.“

Nakoľko sa týmito informáciami bude zaoberať aj samotný seriál, nie je jasné. Smiley však pravdepodobne zvolí vo svojej biografii láskavý prístup, podobne sa venoval už aj životu aktivistov za ľudské práva Martina Luthera Kinga a Maye Angelou.